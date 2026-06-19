La Generalitat inicia la consulta pública previa para revisar el Patricova y actualizar las cartografías de inundación

La Generalitat inicia la consulta pública previa para revisar el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación - GVA

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado el procedimiento para la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) con la publicación este viernes en el DOGV del anuncio por el que se somete a consulta pública previa a su modificación. De este modo, se actualizarán las cartografías de inundación y la normativa tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

Este trámite permite recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas antes de la elaboración del nuevo texto, "en cumplimiento de la normativa sobre participación pública en la elaboración de disposiciones de carácter general", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La apertura de este proceso, según el Consell, da continuidad a su acuerdo adoptado el pasado enero, cuando ratificó el informe sobre la necesidad de revisar el Patricova, instrumento de ordenación, coordinación y protección territorial orientado a prevenir los riesgos de inundación mediante directrices destinadas a reducir los efectos socioeconómicos y urbanístico-territoriales en las zonas con riesgo apreciable de inundación.

La revisión se plantea "tras constatar que los efectos de la dana de octubre de 2024 en amplias zonas de la provincia de Valencia superaron los niveles de riesgo previstos" en el Patricova actualmente vigente. En particular, se comprobó que el alcance de la inundación en algunos cauces afectados, como el barranco del Poyo, "excedió las previsiones de las cartografías oficiales utilizadas para la evaluación del riesgo de inundabilidad".

Ante esta situación, la Generalitat considera necesario actualizar este instrumento con el fin de disponer de una base de información "más eficaz" para el establecimiento de prioridades y la adopción de decisiones "técnicas, económicas y políticas en materia de gestión del riesgo de inundación".

DOS FASES

Esta revisión se desarrollará en dos fases: la primera se centrará en el ámbito directamente afectado por la dana, mientras que la segunda abarcará el resto del territorio de la Comunitat Valenciana. Para agilizar esta primera fase, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental promovió la contratación de los servicios necesarios para la elaboración de los nuevos estudios, que fueron adjudicados a la Universitat Politècnica de València (UPV).

Las nuevas cartografías de inundación incorporarán los episodios pluviométricos extremos registrados en los últimos años, por lo que se prevé "un aumento de la superficie inundable respecto a la contemplada actualmente, lo que podría ampliar las zonas en las que se limiten nuevos desarrollos urbanísticos para proteger a la población".

Además, los estudios incorporarán un nuevo nivel de peligrosidad asociado a un episodio de inundación superior al periodo de retorno de 500 años, como el registrado durante la dana de octubre de 2024, e incluirán la revisión de la normativa urbanística y de las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de inundación. Los resultados de esta primera fase servirán de base para la revisión del Patricova en el conjunto de la Comunitat Valenciana.