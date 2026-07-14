Generalitat inicia el plazo de matrícula universitaria con precios públicos congelados e inversión de más de 51 millones

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VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat inicia esta semana el periodo de matrícula en las universidades públicas valencianas con los precios públicos "congelados por cuarto curso consecutivo" y con una inversión superior a 51 millones de euros en becas para estudios superiores.

Este paquete de medidas, que incluye nuevas ayudas y el reconocimiento al rendimiento académico, se complementa con la implantación del plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, destacan desde la administración autonómica.

El objetivo, afirma la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, es que "ningún estudiante con capacidad y vocación renuncie a cursar estudios universitarios o enseñanzas artísticas superiores por motivos económicos": "Ese es el sentido de las medidas que ponemos en marcha al inicio de cada curso, para que el talento y el esfuerzo sean los que determinen las oportunidades de nuestro alumnado".

La congelación de los precios públicos de matrícula pretende contribuir a proporcionar estabilidad a las familias y facilita el acceso a la universidad pública. Paralelamente, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 incrementa un 67% la dotación destinada a becas para estudios superiores, que supera por primera vez 51 millones de euros.

"La voluntad de la Generalitat es acompañar al alumnado durante toda su trayectoria académica, especialmente a quienes parten de una situación económica más desfavorable --añade la secretaria autonómica--. Por eso hemos reforzado todas las líneas de becas y ayudas de la Generalitat, de manera que el apoyo económico llegue a más estudiantes y en mejores condiciones".

Entre las novedades figura la beca Impulso Universitario GVA, dirigida al alumnado de nuevo ingreso. Esta ayuda permitirá recuperar íntegramente el importe abonado por la matrícula del primer curso a quienes superen todos los créditos matriculados, con el fin de reconocer el esfuerzo académico desde el inicio de la etapa universitaria.

Por su parte, las becas Manuela Solís continúan siendo el principal instrumento de apoyo al alumnado con menor nivel de renta. Estas ayudas, de entre 3.500 y 6.000 euros, son compatibles con otras convocatorias públicas, incluidas las becas del Ministerio, las exenciones de matrícula, las becas de excelencia y los programas Erasmus.

NUEVAS BECAS AL MEJOR ESTUDIANTE POR CURSO Y GRADO

El reconocimiento al rendimiento académico se completa con las nuevas becas GV-Talent, que distinguen al mejor estudiante de cada curso y de cada grado, así como con la recuperación de los Premios de Excelencia Académica de Fin de Estudios. Ambas iniciativas se dirigen tanto al alumnado universitario como al de enseñanzas artísticas superiores.

Estas actuaciones se desarrollan de forma paralela a la implantación del plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, suscrito en octubre de 2025 entre la Generalitat y las cinco universidades públicas valencianas.

El acuerdo garantiza una transferencia corriente anual superior a 1.097 millones de euros para proporcionar estabilidad financiera al sistema universitario valenciano y permitir planificar con mayor seguridad la actividad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento y los servicios dirigidos al estudiantado.

Todas estas medidas responden a una "estrategia común para fortalecer el sistema valenciano de educación superior". "Hemos realizado el mayor esfuerzo presupuestario de la historia de la Generalitat en materia de becas para estudios superiores, al tiempo que mantenemos congeladas las tasas universitarias y dotamos a las universidades públicas de una financiación estable que les permite planificar su actividad con mayor seguridad", reitera la secretaria autonómica.