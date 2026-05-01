La Generalitat invita a los municipios a presentar candidatura al Premio Capitales Europeas del Turismo 2027

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia invita a los municipios de la Comunitat Valenciana a optar al Premio Capitales Europeas del Turismo 2027, una nueva convocatoria impulsada por la Comisión Europea que surge de la fusión de los premios a Capital Europea del Turismo Inteligente y Pionero Verde Europeo del Turismo Inteligente con el objetivo de reconocer a las localidad que destaquen por desarrollar un modelo turístico innovador, sostenible, accesible y digital.

En este sentido, la iniciativa contribuye a promover el turismo "inteligente y sostenible en la Unión Europa, crear redes de colaboración y fortalecer los destinos, y facilitar el intercambio de buenas prácticas", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La convocatoria se divide en dos categorías: la primera de ellas está dirigida a ciudades de más de 100.000 habitantes en las que se reconocerá la excelencia en sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad.

La segunda categoría, dirigida a municipios de entre 25.000 y 100.000 habitantes, tiene como objetivo premiar a aquellos destinos turísticos más pequeños que lideran el turismo sostenible mediante prácticas de transición ecológica.

Según la Generalitat, el turismo sostenible "ha guiado la política turística europea en los últimos años, impulsado por la creciente demanda y las expectativas tanto de los viajeros como de las comunidades locales".

Así, al premiar las prácticas ejemplares, la UE pretende "impulsar un modelo turístico que sea más sostenible e innovador, a través del fomento de soluciones para la transición ecológica". Asimismo, se promoverá la creación de una red de ciudades para compartir buenas prácticas entre los destinos europeos.

Los municipios seleccionados recibirán el apoyo de un experto en comunicación y creación de marca para promocionar su destino, así como un vídeo promocional que represente su destino y sus prácticas de turismo sostenible, entre otras acciones impulsadas por la Comisión Europea para reforzar su visibilidad internacional como destinos turísticos inteligentes e impulsar el número de visitantes. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 29 de mayo de 2026.