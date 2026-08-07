La Generalitat lanzará nuevas ayudas para reparar los ascensores dañados por la dana en todos los edificios afectados

Archivo - Imagen de una asistencia de Cruz Roja con silla oruga para ayudar a un hombre con movilidad reducida a salir de su vivienda, en un edificio afectado por la dana - CRUZ ROJA - Archivo

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat tiene previsto publicar en las próximas semanas una nueva convocatoria de ayudas para que el conjunto de edificios afectados por la dana puedan sufragar los gastos derivados de los trabajos de reparación o sustitución de ascensores dañados. Se pretende atender a todas las comunidades de edificios plurifamiliares que se han visto obligadas a reparar o sustituir los ascensores como consecuencia del temporal del 29 de octubre de 2024.

Hasta ahora se han concedido ayudas por importe de 550.236 euros para la reparación o sustitución de ascensores dañados como consecuencia de la dana. Estas ayudas se destinan a edificios plurifamiliares situados en los municipios afectados por la catástrofe y en los que residen personas con dependencia grado II o III, así como personas con discapacidad con movilidad reducida.

Tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) de la tercera concesión de estas ayudas, se han resuelto favorablemente hasta ahora un total de 57 expedientes. En la primera adjudicación efectuada en abril se concedieron 18 ayudas por valor de 170.313 euros, tras lo que en la segunda concesión aprobada en mayo resultaron 21 nuevos beneficiarios con una dotación presupuestaria de 275.089 euros. Y ahora se suman otras 18 ayudas por importe de 104.833 euros. Estas cifras no son definitivas y se incrementarán "significativamente" al contar con expedientes pendientes de resolver.

Según explica la directora general de Innovación y Transformación Urbana, Trinidad Ortiz, tras cerrarse el plazo para la solicitud de las ayudas el pasado 20 de febrero, la Conselleria de Vivienda está llevando a cabo un "laborioso" trabajo de evaluación de los expedientes, tras requerir información al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en relación con la cobertura económica proporcionada. Una vez recibida esta documentación, se está llevando a cabo el proceso de resolución y concesión de las ayudas.

Las ayudas que concede la Generalitat resultan complementarias a las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Entre ambas no puede superar el valor total de la reparación, lo que obliga al cotejo de los datos, remarcan desde la administración autonómica.

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

Las ayudas aprobadas hasta ahora por la Generalitat se reparten entre 16 municipios afectados por la dana. Paiporta cuenta con 12 expedientes aprobados y una dotación económica de 149.747 euros para sufragar los costes derivados de los trabajos de reparación y sustitución de ascensores, seguida de la localidad de Catarroja con nueve ayudas concedidas por 61.647 euros y Alfafar con ocho subvenciones por 111.773 euros.

También figuran como beneficiarios de estas ayudas edificios de las localidades de Benetússer, Sedaví, Albal, València (pedanías del sur), Aldaia, Picanya, Guadassuar, València, Algemesí, Montserrat, Massanassa, Xirivella y Utiel.

Estas subvenciones cubren trabajos de reparación o sustitución necesarios para restablecer el funcionamiento de los ascensores dañados, incluida la fabricación, suministro e instalación de piezas, así como el reemplazo de cabinas cuando resulta imprescindible. La cuantía media de la ayuda por actuación se sitúa en 9.662,75 euros.

Entre los beneficiarios figuran comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, cooperativas de viviendas, comunidades de bienes, sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro, administraciones y organismos públicos, así como personas físicas propietarias de edificios completos, siempre que en la vivienda servida por el ascensor resida al menos una persona con dependencia grado II o III o discapacidad con movilidad reducida.

La directora general subraya el valor de estas ayudas, puesto que "en muchos de los inmuebles afectados por las inundaciones, el ascensor quedó fuera de servicio, lo que ha supuesto una barrera arquitectónica insalvable para muchas personas que han visto limitada su autonomía personal. Estas ayudas tienen como finalidad permitir que estas personas afectadas puedan recuperar la normalidad en su vida cotidiana".

Las circunstancias sociales, económicas y humanitarias derivadas de la catástrofe justifican que la concesión de estas ayudas se realice mediante el régimen de concesión directa y con tramitación de urgencia, recuerdan desde la Generalitat.