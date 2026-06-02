La Generalitat llega a la fase final de recuperación de pistas forestales dañadas por la dana tras 4.000 km reparados

Imagen de pistas recuperadas - GVA

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado este martes la labor de recuperación por parte del Consell de más de 4.000 kilómetros de pistas forestales y caminos afectados por la dana, en los que se han invertido más de 75 millones de euros de los 93 totales. Se trata de un proceso que es "clave en la prevención de incendios forestales".

Así lo ha señalado durante una visita a Buñol (Valencia) para supervisar las obras de recuperación de infraestructuras forestales afectadas por las riadas que se llevan a cabo en el marco del 'Plan Endavant' de la Generalitat, donde ha destacado que la superficie ya recuperada "equivale prácticamente a la distancia que separa Buñol de Moscú".

Asimismo, Martínez Mus ha concretado que la superficie rehabilitada, 4.034 kilómetros, supone el 80 por ciento del total de las infraestructuras de este tipo y ha puntualizado que "a lo largo del mes de septiembre está prevista la finalización de 700 kilómetros de pistas forestales y repasos de caminos", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los ingentes daños en el monte durante la dana de 2024, que implicó que en municipios como Buñol se recogieran en horas las precipitaciones de todo un año, llevó al deterioro de pistas y sendas, así como de infraestructuras. Por ello, tras un análisis inicial se decidió actuar por fases para que en el verano de 2025 los principales accesos estuvieran "transitables" y que en los meses posteriores se llevara a cabo la reconstrucción "definitiva".

En datos globales, el vicepresidente ha recalcado que las actuaciones acometidas han supuesto para la Generalitat "un esfuerzo humano y material sin precedentes" que, según ha precisado, ha servido para reabrir más de 383 kilómetros de pistas forestales, sendas y caminos, así como para reparar 3.650 km de calzadas de 21 comarcas y 189 municipios de las provincias de Castellón y Valencia.

"Es una inversión histórica, nunca antes la Generalitat había invertido tanto en tan poco tiempo para recuperar infraestructuras forestales y potenciar la protección de nuestro entorno natural", ha enfatizado.

Además de reparar caminos, según ha indicado, se han recuperado los observatorios forestales y los depósitos de agua dañados. "Por tanto, estas actuaciones son un refuerzo clave en la prevención de incendios y en la protección del medio natural", ha matizado el conseller. En estos últimos meses se están terminando algunos kilómetros de pistas, pero en especial infraestructuras como puentes.

En el caso de Buñol, Martínez Mus ha precisado que se han destinado 1,3 millones de euros que han permitido abrir accesos y recuperar 33 pistas forestales, reparar 41 kilómetros de firmes, alzar un paso provisional sobre el barranco del Fresnal y limpiar vegetación.

DOS PUENTES PENDIENTES

Igualmente, ha recordado el compromiso del Consell con la recuperación de Buñol tras la dana "mediante el impulso de una reconstrucción útil, segura y adaptada a las necesidades reales del municipio". Quedan pendientes dos puentes en entorno forestal, que elevarán la inversión a más de dos millones de euros.

Desde la Generalitat también se han reparado los puentes del Hortelano y el de la República en el casco urbano, que han supuesto una inversión de 800.000 euros, o los más de 8 millones de euros para reconstruir la depuradora o la restauración de las murallas del castillo.