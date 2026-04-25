La Generalitat no detecta irregularidades en la reapertura de Umbracle en València

Archivo - Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat no detectó anoche irregularidades en la reapertura de Umbracle, en la ciudad de València. La Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana realizó una "inspección minuciosa" en Umbracle sin que se hayan detectado irregularidades, informan fuentes de la Generalitat.

La Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) advirtió a última hora de este viernes a la empresa que gestiona Umbracle, la discoteca ubicada en el complejo, que deberá suspender cualquier actividad musical en la terraza que incumpla la normativa acústica, en cumplimiento de la sentencia de un juzgado de lo contencioso de València que ordenaba respetar el derecho al descanso vecinal tanto de este espacio como en los festivales que se celebran en el recinto. Umbracle había anunciado la apertura de su terraza este viernes.

Vecinos del entorno de la Ciutat de Les Arts señalaron este viernes que se planteaban la interposición de una querella si se abría la terraza, según ha podido saber Europa Press.

A última hora de la noche de este viernes, CACSA informó en un comunicado de que ha trasladado a Umbracle que "deberá cumplir con la ordenanza acústica y los derechos fundamentales de los vecinos reflejados en la sentencia de Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia".

La comunicación se produjo tras la sentencia del pasado marzo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia en el procedimiento de Derechos Fundamentales 52/2023, que estimó la demanda interpuesta por varios vecinos y declaró se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad moral, reconocidos en los artículos 18 y 15 de la Constitución Española y ordenaba al Ayuntamiento de València adoptar medidas.

Así, la sentencia establecía que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para impedir definitivamente la vulneración de dichos derechos, incluyendo, en su caso, la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos o actividades.

La Ciutat de les Arts i les Ciències reitera "su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas", así como "con la protección de los derechos fundamentales y la convivencia vecinal".