Vecinos de la Ciudad de las Artes se plantean una querella si abre la terraza del Umbracle

Archivo - Imagen de archivo del Umbracle - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE DISCOTECAS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se plantean interponer una querella si la terraza del Umbracle, situada en el complejo, abre este viernes sus puertas, tal y como ha anunciado, según ha podido saber Europa Press. De hecho, según las fuentes consultadas, "lo único que puede evitarla es que no se abra".

Los vecinos estudian recurrir a la vía penal si se abre este recinto, tras la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 que recientemente ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas --la del Umbracle-- o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

En este caso, la acción penal iría dirigida contra la empresa que gestiona la terraza del Umbracle; la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) como gestora del complejo donde se ubica e igual incluiría a la Generalitat Valenciana, como propietaria.

Si bien en un principio eran 40 los vecinos incluidos en la causa administrativa, se han ido sumando "muchos más". Para esta vía penal, los vecinos afectados quieren seguir recurriendo a letrados de la asociación Juristas contra el ruido, la misma que ha llevado la querella contra el Real Madrid por los conciertos y otros eventos celebrados en el Bernabéu, y uno de cuyos abogados se encargó de la parte contencioso-administrativa que les ha dado la razón en el caso de València.

En el caso del Ayuntamiento de València, apuntan que "en principio" no se prevé esa querella porque el consistorio lleva a cabo inspecciones y mediciones, pero sí al resto ya que, a su juicio, es indiferente que la terraza abra ahora y cumpla con los niveles de ruido permitidos --puesto que significaría que antes no lo hicieron-- o que los incumplan, porque esto ya sería querellable de por sí.

DOCUMENTACIÓN SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado, a preguntas de los medios en una visita al barrio de Torrefiel, que el Ayuntamiento emitió una resolución este mismo jueves instando a la empresa del Umbracle a aportar "toda la documentación sobre las condiciones acústicas de la apertura" y ha recalcado que "evidentemente el departamento de Licencias va a analizar esa documentación y va a hacer el seguimiento absolutamente de todo". Y ha recalcado que también se ha hecho con los promotores de los festivales.

"El Ayuntamiento de València, desde luego, está en una postura muy determinada para proteger los derechos fundamentales de los vecinos y vamos a hacer todo lo posible para cumplir la resolución judicial y evidentemente para (...) cumplir las condiciones mínimas de convivencia que pensamos que debe haber en la zona" respecto a las situaciones que se están generando tanto en la terraza como en los festivales.

Preguntada por la licencia de actividades para reabrir esta noche por parte de la terraza, la primera edil ha indicado que el departamento de Licencias es lo que está viendo pero ha recordado que estas instalaciones no suelen tener licencia porque están condicionadas al complejo de CACSA.

Es decir, ha reiterado, un decreto del Consell aprobado en su día, excepcionaba de licencia municipal las instalaciones de CACSA, pero ha insistido en que "en cualquier caso tenemos una competencia de revisión de todas las condiciones acústicas y estamos haciendo el seguimiento".

Catalá ha garantizado que no están "con los brazos cruzados en este tema en absoluto" y preguntada por si esta noche desde los medios del consistorio se medirá el ruido o se actuará ante denuncias de algún vecino, ha asegurado: "Se va a hacer todo".

La alcaldesa ha defendido que el consistorio ha sido la administración "más determinante" en su actuación en este tema y ha recalcado que, desde el "primer momento", ha sido rotunda "en el tema del cumplimiento de los derechos fundamentales".