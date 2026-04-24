CACSA avisa a Umbracle que deberá suspender actividad musical en la terraza que incumpla la normativa acústica

Archivo - Umbracle - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE DISCOTECAS DE VALENCIA

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) ha advertido a la empresa que gestiona Umbracle, la discoteca ubicada en el complejo, que deberá suspender cualquier actividad musical en la terraza que incumpla la normativa acústica, en cumplimiento de la sentencia de un juzgado de lo contencioso de València que ordenaba respetar el derecho al descanso vecinal tanto de este espacio como en los festivales que se celebran en el recinto. Umbracle había anunciado la apertura de su terraza este viernes.

Vecinos del entorno de la Ciutat de Les Arts han señalado este mismo viernes que se planteaban la interposición de una querella si se abría la terraza, según ha podido saber Europa Press.

A última hora de la noche de este viernes, CACSA ha informado en un comunicado que ha trasladado a Umbracle que "deberá cumplir con la ordenanza acústica y los derechos fundamentales de los vecinos reflejados en la sentencia de Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia".

En este sentido, CACSA le ha transmitido a la empresa concesionaria que "considerando que actualmente está pendiente de resolución un incidente de ejecución sobre el alcance de la sentencia", deberá "suspender cualquier actividad de carácter musical en la Terraza L'Umbracle que suponga el incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica y que implique la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos".

Según han informado fuentes del complejo, CACSA ha solicitado de la Policía Autonómica que realice sucesivas rondas en la zona de la Ciutat de les Arts, "para comprobar que se cumplen en Umbracle los niveles de sonoridad exigidos por la ordenanza municipal".

La comunicación se produce tras la sentencia del pasado marzo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia en el procedimiento de Derechos Fundamentales 52/2023, que estimó la demanda interpuesta por varios vecinos y declaró se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad moral, reconocidos en los artículos 18 y 15 de la Constitución Española y ordenaba al Ayuntamiento de València adoptar medidas.

Así la sentencia establecía que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para impedir definitivamente la vulneración de dichos derechos, incluyendo, en su caso, la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos o actividades.

En este contexto, CACSA explica que también ha tenido en cuenta las resoluciones municipales MG-293, de 31 de marzo de 2026, y MG-383, de 23 de abril de 2026, que reiteran el "cese inmediato" de cualquier actividad en el recinto que suponga un incumplimiento de la sentencia.

La Ciutat de les Arts i les Ciències reitera "su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas", así como "con la protección de los derechos fundamentales y la convivencia vecinal".