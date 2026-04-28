La Generalitat ofrecerá atención telefónica a los contribuyentes desde el 6 de mayo y presencial a partir 1 de junio

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) va a poner en marcha, como en anteriores campañas, un servicio complementario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para ofrecer, de forma gratuita y personalizada, ayuda a los contribuyentes valencianos en la confección y presentación de su declaración de la renta.

Así, con motivo de la campaña de la Renta 2025, la ATV prestará el servicio de atención telefónica 'Le Llamamos' que tendrá lugar entre el 6 de mayo y el 29 de mayo, con el objetivo de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A partir del 1 de junio comenzará la atención presencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A partir de este miércoles 29 de abril se podrá solicitar cita previa para confeccionar y presentar la declaración de manera telefónica. Se podrá pedir a través de la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), empleando la App 'Agencia Tributaria', en los números 91 535 73 26 y 901 12 12 24 (servicio automático las 24 horas), o de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas, en el 91 553 00 71 y 901 22 33 44 (atención personalizada).

A través de este servicio, personal del equipo técnico del organismo tributario valenciano resolverá dudas y ayudará a los contribuyentes en la cumplimentación y presentación de su declaración de la renta.

Del mismo modo, a partir del 1 de junio la administración tributaria valenciana implementará el servicio de atención presencial 'Más cerca de ti', que ofrecerá asesoramiento y la posibilidad de realizar la declaración a la ciudadanía en 68 puntos de atención.

En concreto, esta asistencia se prestará en la sede de la ATV en València, en sus dos delegaciones en Alicante y Castelló de la Plana; en 62 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunitat Valenciana y en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta.

El servicio estará en funcionamiento, al igual que el prestado por la AEAT, hasta el 30 de junio, mientras que la cita previa, que será imprescindible para poder recibir atención presencial personalizada, se podrá solicitar entre el 29 de mayo y el 29 de junio por las mismas vías que la atención telefónica.

"FACILITAR EL ACCESO"

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha destacado que la Generalitat "pretende acercar el servicio de atención telefónica y presencial al mayor número posible de personas, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a las deducciones fiscales y mejorar la atención al contribuyente".

Rovira también ha señalado que el personal de la ATV informará a los contribuyentes valencianos sobre la ampliación en esta campaña de la renta de las deducciones fiscales de carácter social aprobadas por el Consell en 2024 a las rentas medias de hasta 60.000 euros en declaración individual y 78.000 euros en conjunta en esta campaña de la declaración de la renta de 2025, así como sobre la nueva desgravación para gastos musicales.

BALANCE PASADA CAMPAÑA

El titular de Hacienda ha detallado que en la pasada campaña de la renta los servicios de asistencia al contribuyente prestados por la Generalitat presentaron un total de 30.096 declaraciones, lo que supone un 21 por ciento más que en la campaña de 2023 (en la que se presentaron 24.877 declaraciones).

Rovira ha señalado que estas cifras ponen de manifiesto el "firme compromiso" de la ATV "para prestar atención a la ciudadanía valenciana en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias anuales" y ha detallado que, en la campaña del IRPF de 2024, en los 68 puntos de atención habilitados por la Generalitat, "se ofrecieron durante el mes de junio en la atención presencial 22.977 citas, de las cuales se solicitaron 20.482, lo que supone casi un 90% de lo ofrecido. Además, esta cifra supone un 47% más que en la campaña del año anterior, cuando se solicitaron 13.906 citas.

En concreto, a través del servicio de atención presencial 'Más cerca de ti', el número total de declaraciones de la renta presentadas en la sede central y delegaciones de la ATV, así como en las Oficinas Liquidadoras de la Comunitat Valenciana y en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta, fue de 18.756 declaraciones (un 47,5 % más que en la campaña de 2023). De ellas, 10.646 fueron en la provincia de Valencia, 5.938 en la provincia de Alicante y 2.172 en la de Castellón.

Asimismo, en cuanto a la atención telefónica desarrollada por personal del organismo tributario valenciano durante el mes de mayo a través del 'Plan Le Llamamos', se presentaron un total de 10.494 declaraciones, lo que supone una media de 552 rentas por cada día de atención telefónica.