Generalitat pide a Morant suspender la Conferencia de Política Universitaria ante "la grave situación" de los incendios

Archivo - La consellera Carmen Ortí. - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, ha solicitado por carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la suspensión de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria convocada para este miércoles, 29 de julio, ante "la grave situación que atraviesan varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, por los incendios forestales que continúan activos".

Ortí esgrime que el Ministerio de Hacienda ya ha atendido esta misma petición y ha aplazado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para mañana, al mes de septiembre.

"Le pedimos a la ministra que sea sensible en estos momentos tan complicados. No es momento de mantener reuniones ordinarias mientras nuestros equipos técnicos, nuestros equipos de emergencias y las familias afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó necesitan toda la atención de las administraciones", ha afirmado Ortí.

La consellera ha subrayado que Diana Morant, como ministra valenciana, "ha estado presente estos días en las reuniones del Cecopi y ha seguido la evolución del incendio de la Vall d'Uixó, por lo que conoce de primera mano la magnitud de la emergencia que atraviesa el territorio".

"Sorprende que quien ha estado sobre el terreno no tenga ahora la sensibilidad de aplazar una reunión ordinaria, cuando el propio Gobierno de España ya ha dado ese paso en otro ámbito", ha añadido.

Finalmente, Carmen Ortí también ha solicitado por carta el aplazamiento de la Conferencia Sectorial de Educación prevista también para mañana miércoles.