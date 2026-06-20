La Generalitat presenta un informe sobre turismo náutico que valora a la Comunitat con un 8,6 sobre 10

Port Saplaya - GVA

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana, a través del programa Creaturisme, ha presentado los resultados del Estudio de la Demanda Turística y Excursionista Náutica de la Comunitat Valenciana 2025, una investigación elaborada a partir de 417 encuestas realizadas en destinos náuticos de las tres provincias para analizar el perfil, comportamiento, motivaciones y grado de satisfacción de quienes practican actividades vinculadas al mar.

El informe confirma el papel estratégico del turismo náutico como motor de atracción turística para la Comunitat Valenciana. Dos de cada tres visitantes afirman que la posibilidad de realizar actividades náuticas influyó de forma decisiva en su elección del destino, asociado principalmente a valores como la calidad de la oferta portuaria, la tranquilidad del mar, la gastronomía y la seguridad.

Los resultados reflejan un elevado grado de satisfacción con la experiencia turística. Los destinos náuticos de la Comunitat Valenciana obtienen una valoración media de 8,6 sobre 10, mientras que el índice de recomendación Net Promoter Score (NPS) alcanza el 63,3 por ciento, un indicador que sitúa al destino entre los mejor valorados por quienes practican actividades náuticas, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, la investigación revela una fuerte vinculación emocional con el destino. El clima, la calidad del entorno costero y la experiencia acumulada en visitas anteriores son factores determinantes a la hora de elegir la Comunitat Valenciana frente a otros destinos competidores, entre los que destacan Baleares y Andalucía.

Entre los atributos mejor valorados por los visitantes figuran la belleza de la costa, la seguridad, la tranquilidad de las aguas y la calidad de las infraestructuras portuarias, elementos que consolidan el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referente del turismo náutico en el Mediterráneo.

UN VISITANTE INTERNACIONAL, DE ALTO GASTO Y ELEVADO NIVEL FORMATIVO

El estudio pone de manifiesto la importancia del mercado internacional para este producto turístico. El 41,8% de los usuarios de actividades náuticas procede del extranjero, principalmente de Francia, Reino Unido e Italia.

Asimismo, el 85,1% de la demanda corresponde a turistas que pernoctan en el destino, frente al 14,9% de excursionistas. El perfil medio del visitante náutico es el de una persona de 43,7 años, con un elevado nivel educativo --el 61,4% cuenta con estudios universitarios-- y una situación socioeconómica favorable.

Desde el punto de vista económico, el turismo náutico destaca por su capacidad de generación de gasto. El desembolso medio alcanza los 129,9 euros diarios por persona, una cifra que aumenta entre los visitantes internacionales. Además, uno de cada tres turistas permanece en la Comunitat Valenciana durante más de dos semanas, lo que evidencia la capacidad de este producto para favorecer estancias prolongadas y un mayor impacto económico en el territorio.

TRES PERFILES DE DEMANDA

La investigación identifica tres grandes segmentos de visitantes náuticos. El perfil denominado náutico puro representa el 50,2% de la demanda y se caracteriza por viajar motivado principalmente por la práctica de actividades relacionadas con el mar. Le siguen el perfil comprador, que concentra el 37,4% de los visitantes, y el perfil activo, que combina la práctica náutica con otras experiencias turísticas, culturales y de ocio durante su estancia.

Con este estudio, Turisme Comunitat Valenciana continúa reforzando la generación de conocimiento estratégico para apoyar a empresas, clubes náuticos y entidades del sector, facilitando herramientas que permitan adaptar la oferta a las necesidades de la demanda y fortalecer la competitividad del turismo náutico en la Comunitat Valenciana.