La Generalitat prevé iniciar las obras del Battery Campus de Sagunt antes de final de año y abrir en el curso 2027-28

Archivo - Acceso a la obra, durante una visita a la gigafactoría PowerCo, a 24 de noviembre de 2025, en Sagunto, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat prevé que las obras para construir el Battery Campus, vinculado a la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo en Sagunt (Valencia), comiencen antes de que finalice 2026, y que las instalaciones estén listas para el inicio del curso 2027-2028.

Así lo ha explicado el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, durante su comparecencia en la comisión de presupuestos de Les Corts para explicar las cuentas de su departamento para 2026.

El conseller ha señalado el proyecto de presupuestos contempla un incremento significativo para la Dirección General de Patrimonio debido a tres actuaciones importantes para la Comunitat Valenciana, entre ellas la del Battery Campus.

Tal y como ha recordado, el Campus Battery implica la construcción del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) y el espacio Battery Academy como apoyo al proyecto de la instalación de la gigafactoría de baterías del Grupo Volkswagen en el polígono Parc Sagunt II.

Rovira ha detallado que el proyecto básico ya se ha entregado y que "se prevé el inicio de las obras antes de que finalice 2026, de modo que, si todo va según lo previsto, estará listo en el inicio del curso 2027-2028".

"Se trata de una inversión estratégica que permitirá generar empleo cualificado, atraer talento y consolidar a la Comunitat Valenciana como referente europeo en movilidad sostenible e industria avanzada", ha destacado el conseller.

Cabe recordar que el proyecto cuenta con más de 30 millones de euros de presupuesto y se ubicará en Parc Sagunt II, cerca de la futura factoría de celdas de baterías para vehículos eléctricos. El edificio constará con una superficie total construida de 19.951, 34 metros cuadrados.

El objetivo es que en estas instalaciones se impartan enseñanzas relacionadas con la actividad de la nueva fábrica, con conexión con ella en el trasvase de conocimientos y aplicación de innovaciones, y que permitirá mejorar la oferta y calidad educativa, según detalló la Generalitat cuando adjudicó las obras.

El programa de necesidades del centro contempla un perfil escolar de seis ciclos formativos y espacio 'Battery Academy'. En concreto, se impartirán los grados superiores de automatización y robótica industrial; sistemas de electrotécnicos y automatizados; mecatrónica industrial; análisis y control industrial; química industrial, y química y salud ambiental.

El proyecto de Battery Campus contará con un área de titularidad y gestión pública, gestionada y financiada íntegramente por la Generalitat, que será la parte pública, y un área que, si bien será de titularidad pública patrimonial por formar parte del Battery Campus, será cedida durante un periodo de 30 años y de forma directa a PowerCo mediante un contrato de arrendamiento con derecho de opción de compra. Esta segunda parte será la PowerCo Battery Academy.

El Battery Campus se constituirá como un centro de FP de carácter especial, en el que se impartirán ciclos formativos completos (grado D) --FP dual-- y cursos de especialización (grado E) relacionados con las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento y Química, todas ellas vinculadas con la fabricación de baterías.

Asimismo, impartirá cursos de formación correspondientes a los grados A, B y C. Esta oferta formativa (grados A, B, C, D y E) se impartirá en su parte pública, con independencia de la formación que pueda desarrollarse en la PowerCo Battery Academy.