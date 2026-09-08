La Generalitat prevé una ocupación hotelera para septiembre del 82,1% en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de litoral de la Comunitat Valenciana. - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio prevé que se alcance en septiembre una ocupación hotelera media del 82,1 por ciento, junto a una previsión del 75,3% en apartamentos turísticos y del 70% en campings, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.

Por provincias, Alicante mantiene la previsión hotelera más elevada para este mes, con un 86,1%, seguida de Valencia, con un 77,2%, y Castellón, con un 74,4%. Destaca Benidorm, con una previsión del 89,6%, y el litoral de la provincia de Alicante, que se sitúa en el 81,7%, según ha informado en un comunicado.

En los destinos de interior, la previsión de ocupación hotelera para septiembre alcanza el 60,3% en la provincia de Valencia, el 64,7% en Alicante y el 46,7% en Castellón. Con respecto a los apartamentos turísticos, la previsión de septiembre alcanza el 75,3% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una estimación del 73,6% en la provincia de Valencia, del 72,8% en Alicante y del 80% en Castellón.

"OPCIÓN PREFERENTE"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado estos datos y ha incidido en que septiembre "mantiene unas previsiones positivas para el alojamiento turístico y confirma que la Comunitat Valenciana continúa siendo una opción preferente también en el tramo final del verano".

En este sentido, Cano ha destacado que estas cifras "ponen de manifiesto la capacidad del sector para alargar la temporada y seguir generando actividad en nuestros destinos", y ha añadido que "la diversificación de la oferta y el trabajo conjunto con las empresas turísticas continúan siendo claves para reforzar la competitividad del destino".

Con respecto a los resultados del mes de agosto, la encuesta muestra que la Comunitat Valenciana registró una ocupación hotelera del 86,6%, del 88,1% en apartamentos turísticos y del 90% en campings.

Por provincias, Alicante lideró la ocupación hotelera en agosto, con una media del 92,1%, impulsada por Benidorm, que alcanzó el 93,2%, y por el resto del litoral alicantino, con un 90,7%. El interior de la provincia también registró un comportamiento destacado, con una ocupación hotelera del 89%.

La provincia de Valencia obtuvo una ocupación hotelera del 76%, con la ciudad de València en el 87,9%, el litoral provincial en el 71,4 % y el interior en el 80,8%.

En Castellón, la ocupación hotelera se situó en el 85,3%, con un mejor comportamiento del litoral, que alcanzó el 85,9%, y un 74,6% registrado en el interior de la provincia.

En apartamentos turísticos, la Comunitat Valenciana cerró agosto con una ocupación media del 88,1%, con la provincia de Castellón en el 90,5%, la provincia de Alicante en el 87,3% y la de Valencia en el 85,1%. En campings, la ocupación media fue del 90%.

El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, e incorpora, además, datos de Fundación Visit València, de Hosbec y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.