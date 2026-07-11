La Generalitat promociona la oferta de turismo ornitológico en la Global Birdfair, la principal feria del sector

Global Birdfair - GVA

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat promociona la oferta turística de la Comunitat Valenciana relacionada con el turismo ornitológico en la Global Birdfair 2026, la feria internacional más relevante del mundo en este sector, que se celebra del 10 al 12 de julio en Lyndon Top Caravan Park, junto al lago Rutland Water, en el Reino Unido. Este país, que concentra el mayor número de birdwatchers de Europa, es además el principal mercado emisor de turistas internacionales hacia la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana asiste a este evento con un estand propio, con el objetivo de posicionar el territorio como destino preferente para la observación de aves entre el público británico y establecer contactos comerciales con agencias especializadas y turoperadores internacionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Comunitat Valenciana se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo ornitológico en España y Europa, gracias a su riqueza medioambiental y diversidad de ecosistemas. Desde humedales costeros de alto valor ecológico hasta zonas interiores montañosas y esteparias, el territorio ofrece una amplia variedad de hábitats y especies de aves, atractivos para los aficionados a esta práctica.

El producto de turismo ornitológico forma parte del programa Creaturisme, impulsado por Turisme Comunitat Valenciana, que aglutina a empresas especializadas como alojamientos, guías ornitológicos, agencias de viajes y empresas de actividades, todas ellas adheridas al modelo de calidad y sostenibilidad del programa.

La Global Birdfair 2026 cuenta con la participación de cerca de 300 expositores internacionales, que presentan una amplia oferta de productos y servicios relacionados con el birdwatching: desde equipos ópticos de última generación y aplicaciones digitales, hasta paquetes turísticos completos que incluyen transporte, guías, alojamientos y actividades temáticas.

Con esta acción, Turisme Comunitat Valenciana reafirma su apuesta por la diversificación de la oferta turística y por el desarrollo de productos sostenibles y de calidad, como el turismo ornitológico, alineados con las nuevas demandas del turista internacional.