La Generalitat promociona en Suiza la Comunitat Valenciana como destino de golf

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, promociona esta semana la oferta turística de golf de la Comunitat Valenciana en la feria especializada Golfmesse, que se celebra en la ciudad suiza de Zúrich

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, promociona esta semana la oferta turística de golf de la Comunitat Valenciana en la feria especializada Golfmesse, que se celebra en la ciudad suiza de Zúrich.

Esta feria se celebra del 29 de enero al 1 de febrero y la Comunitat Valenciana participa con un mostrador dentro del espacio que Turespaña destina a la promoción del turismo golf en España.

Según ha destacado la Generalitat en un comunicado, Golfmesse Zúrich es la feria dedicada al turismo de golf más importante que se celebra en Suiza, donde Turisme Comunitat Valenciana acude junto con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana. Se trata de una cita dentro del calendario de acciones programadas para este año por ambas instituciones para seguir promocionando la región como destino turístico de golf preferente en el mercado internacional.

Este certamen se celebra en el marco de la feria genérica FESPO, donde el golf cobra una especial importancia y se le dedica toda la planta de un pabellón que conforma la feria Golfmesse, y en el que Turespaña dispone de un estand, donde participa Turisme CV junto con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana.

De este modo, personal de Turisme Comunitat Valenciana junto con los representantes de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana atienden a los visitantes para mostrar toda la oferta turística vinculada al golf de la región.

La Asociación de Campos de Golf ofrece también la posibilidad de ganar diversos premios a quienes se acerquen al mostrador. Los premios consisten en estancias y salidas para jugar en hoteles, resorts y campos miembros de la asociación, lo que supone un aliciente para que los visitantes a la feria se interesen por el destino Comunitat Valenciana.

El espacio destinado a la promoción de la región muestra a los visitantes la oferta de golf de la Comunitat Valenciana, que incluye los más de 30 campos de golf distribuidos en las tres provincias, hoteles y resorts asociados a dichos campos, oferta complementaria, servicios y restaurantes. Los asistentes pueden conocer el destino a través del diverso material disponible que recoge toda la oferta de golf y el resto de los recursos turísticos de la Comunitat.

El golf contribuye a conseguir uno de los objetivos marcados por la Conselleria de Turismo, como es la desestacionalización. Además, el turista que se desplaza para practicar esta actividad tiene un gasto medio superior a la media, por lo que es uno de los productos estratégicos para Turisme Comunitat Valenciana.