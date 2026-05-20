La Generalitat promociona el turismo de negocios de la Comunitat Valenciana en la feria IMEX FrankfurT - GVA

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promociona la oferta de turismo de negocios en la feria IMEX Frankfurt, un certamen especializado en la oferta MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions), que se celebra del 19 al 21 de mayo y que está considerada como una de las ferias más importantes de Europa de este producto.

IMEX reúne a algunos de los principales proveedores de la industria de reuniones de Europa y del resto del mundo. La presencia en este certamen permite establecer contacto directo con profesionales alemanes e internacionales clave para la captación de congresos, incentivos y eventos.

Turisme Comunitat Valenciana participa en esta feria dentro del estand de Turespaña que acoge a los Conventions Bureaux, asociaciones y marcas turísticas. Las entidades presentes en el estand como coexpositoras disponen de una agenda de citas y mesas asignadas para los encuentros profesionales previstos, tal como ha señalado la Adminsitración autonómica en un comunicado.

Durante las tres jornadas de feria están previstas en el espacio de la Comunitat Valenciana más de 80 reuniones profesionales con organizadores de eventos, agencias especializadas y operadores internacionales, además de los encuentros comerciales que puedan surgir durante el certamen. La agenda tiene como finalidad generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la presencia de la oferta valenciana en mercados estratégicos.

En el espacio de Turisme Comunitat Valenciana participan entidades y empresas vinculadas al turismo de reuniones como Valencia Convention Bureau, Benidorm Convention Bureau --junto a Meliá Villaitana y Four Points by Sheraton Costa Blanca Resort--, Alicante Convention Bureau y el Patronato de Turismo Costa Blanca. También están presentes Palacio de Congresos de València, Feria Valencia, Hosbec, APHA y Valencia Premium.

UN SEGMENTO ESTRATÉGICO PARA ATRAER TURISMO DURANTE TODO EL AÑO

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que la presencia en IMEX Frankfurt "responde a la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana de reforzar aquellos productos con mayor capacidad para generar actividad turística de calidad y atraer visitantes durante todo el año".

Asimismo, Cano ha destacado que "la Comunitat Valenciana reúne condiciones muy competitivas para el turismo de reuniones, con una combinación de infraestructuras especializadas, conectividad internacional, oferta hotelera y propuestas culturales y gastronómicas que aportan valor añadido a los organizadores de eventos".

La consellera ha incidido en que "el segmento MICE es especialmente relevante por su capacidad para diversificar la demanda turística, desestacionalizar y dinamizar la economía local y proyectar internacionalmente nuestros destinos", al tiempo que ha remarcado la importancia de mantener presencia en los principales foros profesionales del sector.