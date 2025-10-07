La Generalitat prueba el sonido del sistema de alarmas de la Presa de Buseo para alertar ante emergencias

Archivo - Imagen de archivo de la presa de Buseo, en Chera (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha probado este martes el sonido del sistema de alarmas a la población de la Presa de Buseo, ante emergencias como la probabilidad de rotura de la presa, para lo que se han instalado seis sirenas.

La directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, ha asistido este martes a las pruebas, en la localidad de Sot de Chera (Valencia), y ha explicado que, tras la dana, han puesto en marcha los distintos sistemas en un tiempo "casi récord".

Goretti ha detallado que son un total de seis sirenas y cada una de ellas cuenta con dos baterías para garantizar esa funcionalidad. Además, también tienen un maletín, con una réplica en la propia presa y que tendrán los directores de explotación, para activar las sirenas en caso de escenario 3, que supone "alta probabilidad de rotura de la presa".

No obstante, ha precisado que con un escenario 2 la ciudadanía "ya estaría protegida", porque se habrían activado "todos los sistemas de emergencias" y avisado a "todos los cuerpos de seguridad". "Simplemente que con esta alarma extremaríamos más esa seguridad a la población", ha recalcado.

Asimismo, ha detallado que, en caso de rotura, en los primeros 15 minutos se calcula que el agua llegaría a Sot de Chera y en los siguientes al resto de los puntos hasta llegar al río Túria, por lo que se han instalado sirenas en "diferentes puntos estratégicos" para que la población "esté atenta a esa emergencia y no se acerque a esos puntos".