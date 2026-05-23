La Generalitat reafirma su compromiso con la literatura XXXVIII Premis Literaris i d'Investigació del Piló

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha participado en la entrega de los XXXVIII Premis Literaris i d'Investigació en Llengua Valenciana, organizados por la Entidad Cultural Valenciana El Piló, en la Sala Polivalente del Centro Cultural Tívoli de Burjassot (Valencia), una convocatoria que se ha consolidado a lo largo de casi cuatro décadas como una de las iniciativas de referencia.

Durante el acto, en el que se han entregado los galardones correspondientes a las modalidades de novela, poesía y ensayo, el director general de Cultura ha querido poner en valor el trabajo continuado que realizan entidades culturales y asociaciones cívicas para fomentar la creación literaria, impulsar el talento de los autores valencianos y contribuir a la difusión social de la cultura escrita, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Ignacio Prieto ha subrayado que la promoción de la lectura, el soporte al libro, el fortalecimiento del sector editorial y el apoyo a los creadores constituyen algunas de las líneas estratégicas de actuación de la Dirección General de Cultura. En este sentido, ha destacado que los premios literarios desempeñan una "función esencial" como espacio de reconocimiento al mérito creativo y como instrumento para garantizar la renovación y el crecimiento del patrimonio literario valenciano.

"La literatura es una de las expresiones más valiosas de nuestra identidad cultural y una herramienta fundamental para construir una sociedad más libre, más crítica y más cohesionada. Cada obra premiada contribuye a enriquecer el patrimonio cultural compartido de los valencianos ya proyectar nuestra capacidad creativa hacia el futuro", ha señalado.

El director general ha remarcado asimismo la importancia de iniciativas como las impulsadas por el Piló, que permiten mantener una programación estable de apoyo a la escritura ya la investigación en valenciano, favoreciendo la aparición de nuevas voces y el reconocimiento de trayectorias consolidadas. La entidad celebra este año el trigésimo octavo aniversario de unos premios que se han convertido en un referente para los autores y estudiosos de la cultura valenciana.

La Generalitat considera que el impulso a la creación literaria constituye una pieza fundamental dentro de las políticas públicas de apoyo al libro ya la lectura, junto al fortalecimiento de las bibliotecas, la colaboración con el sector editorial, la promoción de los autores valencianos y el fomento de hábitos lectores entre la ciudadanía.

En este contexto, Ignacio Prieto ha reiterado la voluntad de la Conselleria de Cultura de seguir trabajando de forma coordinada con el conjunto de agentes que integran la cadena de valor del libro --autores, editores, libreros, bibliotecas, investigadores y entidades culturales-- para reforzar el papel de la literatura como elemento vertebrador de la vida cultural valenciana.

La presencia institucional de la Generalitat en estos premios refleja el reconocimiento al esfuerzo que desde la sociedad civil se realiza por preservar, promover y proyectar la cultura valenciana, así como el compromiso del Consell con todas aquellas iniciativas que contribuyen a enriquecer el panorama literario ya garantizar la transmisión de nuestro patrimonio cultural a las nuevas generaciones.