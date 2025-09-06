La Generalitat recibe 19 solicitudes de ayudas para producir obras audiovisuales en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, ha recibido un total de 19 solicitudes de ayuda para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales en la Comunitat Valenciana.

Con esta convocatoria, correspondiente a 2025 y dotada con 9,5 millones de euros, que se distribuyen entre este año y 2027, el Consell pretende "impulsar un nuevo modelo económico de la industria audiovisual", así como potenciar el mantenimiento y la generación de nuevo empleo en este sector estratégico para la economía de la región, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Entre las 19 solicitudes de apoyo económico registradas, constan tres series de televisión y una película documental, mientras que el resto de las peticiones se corresponden con formatos audiovisuales de distinto tipo, según el balance provisional de esta edición, y cuyo plazo de presentación expiró el pasado 1 de septiembre. En total, han concurrido a este llamamiento público 15 productoras, tanto españolas como extranjeras.

Estas ayudas dirigidas al sector audiovisual costearán hasta el 50 por ciento de los gastos de producción y postproducción de obras cinematográficas y audiovisuales, siempre que se ejecuten en la Comunitat Valenciana los mínimos establecidos en las bases, con excepción de las de animación, que no están amparadas en esta convocatoria. De este modo, cada empresa beneficiaria podrá percibir un máximo de 1,5 millones de euros, según establecen las bases.

Los técnicos de la Conselleria han iniciado el proceso de valoración de los expedientes con el fin de determinar los proyectos que resultarán finalmente respaldados. En este proceso se tendrán en cuenta, entre otros factores, el volumen de gasto de la producción en la Comunitat Valenciana, así como la contratación de equipos técnicos, artísticos y empresas de prestación de servicios audiovisuales radicadas en ella.

Asimismo, se evaluará la calidad técnica de la producción y su contribución cultural, además criterios de responsabilidad social, como la participación de la mujer en el proyecto o la incorporación de personas con discapacidad.

Esta nueva edición de las ayudas a la producción cinematográfica o audiovisual refuerza los estímulos impulsados por el Govern valenciano en 2023 para estimular el desarrollo de esta industria y atraer nuevos proyectos a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha destacado que la convocatoria de 2025 ha incrementado un 46% el presupuesto máximo establecido en la edición anterior, que ascendió a 6,5 millones de euros. Hace dos años se concedieron un total de cinco millones para apoyar la realización de cinco obras audiovisuales.