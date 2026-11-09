La Generalitat reconoce a Onda y Biar como Capitales Culturales Valencianas de 2026 - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 9 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reconocido a Onda (Castellón) y Biar (Alicante) como Capitales Culturales Valencianas correspondientes al ejercicio 2026, según establece la resolución de la Secretaría Autonómica de Cultura publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La designación culmina el procedimiento de la convocatoria anual de este reconocimiento, dirigido a distinguir el compromiso de los municipios valencianos con la cultura y la puesta en marcha de proyectos capaces de fomentar la participación ciudadana, la creación artística, la recuperación del patrimonio y la dinamización de sus territorios.

La selección de ambas localidades se ha realizado tras la valoración de las candidaturas presentadas, atendiendo a la calidad de los proyectos, su viabilidad y su contribución al desarrollo cultural y social de los municipios.

En ambos casos, la valoración ha subrayado la solidez de sus propuestas culturales y, especialmente, su capacidad para generar nuevos espacios, oportunidades de participación y un legado cultural con vocación de permanencia.

LA CAMPANETA

En la modalidad de municipios de más de 5.000 habitantes, Onda ha obtenido el reconocimiento con una candidatura que plantea la cultura como un proyecto de ciudad, integrando una amplia red de equipamientos, programación artística estable, formación, participación asociativa y promoción del talento local.

Entre sus principales elementos destaca La Campaneta Factoría Cultural, un proyecto que vincula la recuperación del patrimonio industrial con la creación contemporánea y la regeneración urbana, incorporando nuevos usos culturales y generando un legado permanente para el municipio.

La Comisión ha valorado el carácter transformador de esta iniciativa, junto con la diversidad de una programación que abarca las artes escénicas, la música, la literatura, la cerámica, el patrimonio y las artes visuales.

Asimismo, la candidatura acredita una inversión municipal en cultura superior a 1,4 millones de euros en 2026, una consolidada red de equipamientos y agentes culturales, y actuaciones dirigidas a ampliar y diversificar los públicos.

El Teatro Mónaco, la Escuela Municipal de Teatro, los museos y las sociedades musicales forman parte de un ecosistema cultural que refuerza la capacidad del municipio para desarrollar una programación diversa y continuada.

ANTIGUA FÁBRICA JÉSMAR

En la modalidad de municipios de menos de 5.000 habitantes, Biar ha obtenido el reconocimiento con una propuesta que destaca por su equilibrio, coherencia y adecuación a la dimensión de la localidad.

Uno de los elementos más relevantes de su candidatura es el proyecto del futuro Centro de Asociaciones y Auditorio en la antigua fábrica JESMAR, concebido como un espacio destinado a fortalecer la actividad cultural y asociativa y a dotar al municipio de nuevas infraestructuras de uso colectivo.

Esta actuación representa una apuesta por la recuperación del patrimonio industrial y su transformación en un recurso cultural permanente, capaz de contribuir a la continuidad de la actividad cultural más allá del ejercicio de la capitalidad.

La Comisión ha destacado igualmente la diversidad de la programación cultural de Biar, la implicación de las entidades educativas y asociativas y la existencia del Consell Sectorial de Cultura como instrumento de participación en la vida cultural municipal.

La combinación de patrimonio, participación ciudadana, colaboración institucional y viabilidad de las actuaciones ha sido determinante en la valoración de una candidatura que acredita la capacidad de los municipios de menor población para desarrollar proyectos culturales sólidos y con proyección de futuro.

El reconocimiento de las Capitales Culturales Valencianas responde al objetivo de visibilizar el trabajo que desarrollan los ayuntamientos y los agentes culturales locales, reconociendo el papel de la cultura en la vida de los municipios y su contribución a la cohesión social y territorial.

La existencia de dos modalidades de población permite atender a diferentes realidades municipales y reconocer tanto la capacidad de las ciudades para articular proyectos culturales de amplio alcance como el valor de las iniciativas impulsadas desde las localidades más pequeñas.

Con la designación de Onda y Biar, la convocatoria anual de Capitales Culturales Valencianas reconoce dos proyectos que, desde realidades municipales diferentes, comparten una misma orientación: aprovechar el patrimonio y los recursos culturales existentes para generar nuevas oportunidades de creación, participación y actividad cultural, con resultados que puedan perdurar en el tiempo.