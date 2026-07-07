La Generalitat refuerza los avisos preventivos a empresas y trabajadores ante el riesgo de golpes de calor

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reforzado los avisos preventivos dirigidos a empresas, administraciones y personas trabajadoras ante la continuidad de la ola de calor que mantiene activados los avisos por temperaturas extremas en buena parte de la Comunitat Valenciana.

La directora general de Trabajo, María Lureña, ha realizado un "llamamiento a empresas y personas trabajadoras para extremar las medidas de prevención y seguir las recomendaciones del INVASSAT para evitar golpes de calor y otros riesgos derivados de las altas temperaturas". "La prevención no es una opción, sino una obligación", ha recordado.

Se insta a proteger la salud laboral frente a las altas temperaturas y evitar golpes de calor en el ámbito laboral. La Generalitat recuerda que la normativa en materia de prevención de riesgos laborales obliga a adaptar las condiciones de trabajo cuando existan riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos.

Asimismo, cuando no sea posible garantizar la seguridad de las personas trabajadoras mediante otras medidas preventivas, la actividad al aire libre podrá llegar a paralizarse durante las horas de mayor riesgo, ha explicado la administración en un comunicado.

Sectores como la agricultura, la construcción, la industria, el transporte o la hostelería presentan una mayor exposición al estrés térmico, por lo que resulta especialmente importante organizar el trabajo teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y reducir al máximo la exposición durante los periodos de mayor calor. El riesgo aumenta especialmente cuando las temperaturas superan los 30 grados y se combina con elevados niveles de humedad o una intensa radiación solar.

Según el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), la exposición prolongada al calor puede alterar los mecanismos naturales con los que el organismo regula su temperatura y provocar desde calambres, agotamiento o desmayos hasta un golpe de calor, una emergencia médica que puede ocasionar daños graves en órganos vitales e incluso poner en riesgo la vida.

ACLIMATAR Y EVITAR LAS HORAS CENTRALES

Para prevenir estos riesgos, el INVASSAT recomienda aclimatarse progresivamente al calor, planificar el trabajo para evitar la exposición durante las horas centrales del día, adaptar el ritmo de trabajo y reducir los esfuerzos físicos intensos, realizar pausas frecuentes en zonas de sombra o espacios frescos, mantener una hidratación constante, vestir ropa ligera y transpirable, proteger la cabeza y los ojos de la radiación solar y utilizar protección solar de, al menos, factor 30.

Asimismo, aconseja evitar el trabajo en solitario, alternar tareas para reducir la exposición continuada al calor y prestar una atención especial a las personas especialmente sensibles, como mujeres gestantes, personas de mayor edad o quienes padecen enfermedades que puedan agravarse por las altas temperaturas.

La Generalitat recuerda que, ante la sospecha de un golpe de calor, debe llamarse inmediatamente al 112 y reitera su compromiso con la prevención de riesgos laborales, haciendo un llamamiento a empresas y personas trabajadoras para extremar la precaución mientras persista este episodio de calor extremo.

Como medida preventiva, Labora ha cerrado este martes el Espai Labora de Sueca a partir de las 12.00 horas debido a las altas temperaturas registradas en el municipio y ante una incidencia del aire acondicionado, priorizando en todo momento la protección tanto del personal como de las personas usuarias.