La Generalitat reitera en el Miteco la necesidad de intervenir en todas las playas afectadas por los últimos temporales

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reúne con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en la sede del Miteco - GVA

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado al Gobierno, en una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la necesidad de ampliar las actuaciones previstas para la reparación de los daños provocados por los últimos temporales en el litoral de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de que se intervenga en todas las playas afectadas.

Así se ha pronunciado tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la sede del Miteco, un encuentro al que han asistido el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y el director general de Costas, Marc García Manzana, informa la Generalitat.

Mus ha señalado que las playas actúan como sistema natural de defensa frente al oleaje y son "esenciales" para la protección del litoral valenciano y para la actividad económica de muchos municipios. Por eso, "es necesario actuar en todos los tramos que han sufrido daños y no dejar fuera a municipios que también han visto afectada su costa por los temporales y que las playas estén dispuestas para Semana Santa y verano".

Según la resolución estatal, el Ministerio ha declarado obras de emergencia para reparar los daños provocados por el tren de borrascas registrado a comienzos de 2026 en varias costas españolas, con actuaciones centradas en recirculación de sedimentos, aportes de arena y reparación de infraestructuras costeras.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la resolución contempla intervenciones en 12 municipios del litoral, con un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros para la provincia de Castellón y 1,1 millones para la de Valencia, y un plazo de ejecución previsto de hasta nueve meses mediante procedimiento de emergencia.

En la provincia de Valencia, las actuaciones se limitan inicialmente a Cullera, Sagunt, Sueca y Tavernes de la Valldigna, mientras que en Castellón se prevén en Peñíscola, Alcalà de Xivert, Oropesa del Mar, Borriana, Nules, Moncofa, La Llosa y Almenara.

La Generalitat ha trasladado al Ejecutivo central la conveniencia de ampliar el ámbito de las intervenciones. Además, ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con más de 500 kilómetros de costa y que las playas constituyen un elemento clave tanto para la protección ambiental como para la actividad turística y económica de numerosos municipios, por lo que ha insistido en la importancia de coordinar actuaciones entre administraciones para reforzar la resiliencia del litoral frente a episodios meteorológicos adversos.