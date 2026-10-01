La Generalitat reivindica el "legado infinito" de Jaume I en su campaña del 9 d'Octubre

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de la campaña institucional y la programación de actos del Nou d’Octubre - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña institucional de la Generalitat por el 9 d'Octubre de 2026 está centrada en el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I 'el Conqueridor', bajo el lema 'Un llegat infinit', para reivindicar la vigencia del legado del monarca en la identidad del pueblo valenciano.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha dado a conocer la campaña institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana y la programación de actos, aunque ha remarcado que durante este jueves y los próximos días está sujeta a la evolución de los avisos meteorológicos.

La campaña toma como elemento central la Cimera Reial de Jaume I, reinterpretada con un lenguaje gráfico actual. La propuesta, con cartel creado por Eugenio Simó y vídeo de la agencia Casanova, incorpora formas triangulares que simbolizan la unión de Castellón, Valencia y Alicante, mientras los colores de la Reial Senyera refuerzan su vínculo con el territorio.

"750 años después, continúa existiendo un hilo que vincula a nuestra sociedad con su historia y una identidad común que hemos construido generación tras generación. Nuestra identidad no es una pieza de museo, sino que se transforma, crece y enriquece con cada generación sin dejar de reconocer todo lo que hemos heredado, porque alicantinos, valencianos y castellonenses somos tradición y modernidad", ha manifestado Llorca.

El 'president' ha animado a "celebrar nuestro pasado con orgullo, nuestro presente con ambición y nuestro futuro con esperanza", al tiempo que ha invitado a que "cada valenciano encuentre su manera de vivir y disfrutar la fiesta del 9 d'Octubre, que nos recuerda que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan".

Por su parte, el creador del cartel ha explicado que ha utilizado un lenguaje gráfico "sintético, limpio y contemporáneo" para revisar el legado de Jaume I desde una perspectiva actual y, además, "vincular memoria y territorio": "Un legado que, 750 años después, sigue vivo y formando parte de la identidad colectiva de la sociedad valenciana".

El vídeo de la campaña, ha indicado Esperanza Blanc de la agencia Casanova, exhibe todos los valores compartidos por los valencianos y su transmisión "de generación en generación". Valores que "se unen para construir imágenes que todos podemos reconocer como propias" y que son "fragmentos de una memoria compartida": "No habla solo de una fecha, sino de lo que nos conecta; lo que fuimos, somos y seremos; un legado infinito".

DEGUSTACIONES, FUEGOS ARTIFICIALES Y CONCIERTOS SIMULTÁNEOS

El programa de actividades culturales, lúdicas y participativas incluye jornadas de puertas abiertas en el Palau de la Generalitat, conciertos de bandas de música, actividades infantiles, degustaciones gastronómicas, proyecciones audiovisuales y castillos de fuegos artificiales en municipios de la Comunitat Valenciana. Todos los actos previstos estarán condicionados a la situación meteorológica.

La programación comienza con la apertura al público del Palau de la Generalitat, que podrá visitarse hasta el 7 de octubre en el marco de las jornadas de puertas abiertas. Las visitas podrán realizarse de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.

Los días 2, 3 y 4 de octubre se instalará en València una 'gastroneta' que ofrecerá degustaciones de mazapán, elaboradas por el Gremio de Panaderos y el Gremio de Confiteros, así como de horchata a cargo de José Panach.

Habrá actividades infantiles el 3 de octubre en Alicante, València, Castelló de la Plana y Elx, con propuestas dirigidas al público familiar que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.

El 4 de octubre se celebrarán conciertos de bandas de música de manera simultánea en las cuatro ciudades, a partir de las 12 horas, en la plaza de la Virgen de València, el puerto de Alicante, la plaza de las Aulas de Castelló y la plaza de Baix de Elx.

En los días 6, 7 y 8 de octubre, la fachada del Palau de la Generalitat acogerá una proyección audiovisual de 360 grados con la imagen institucional de la celebración, que se podrá contemplar aproximadamente entre las ocho de la tarde y medianoche.

Como colofón a la programación, a las 00 horas del 9 d'Octubre se dispararán castillos de fuegos artificiales en Elx, Alicante y Castelló de la Plana, concretamente en el puente del Ferrocarril, el puerto de Alicante y el espacio situado entre el Auditorio y Palacio de Congresos de la capital de la Plana.