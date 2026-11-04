La Generalitat señala la IA, la salud y el aeroespacial entre los sectores para la cooperación tecnológica con Madrid

El secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, - GVA

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, ha destacado las oportunidades de cooperación entre la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid en sectores tecnológicos estratégicos para favorecer el desarrollo de proyectos de mayor dimensión y mejorar su capacidad para captar financiación europea y atraer inversión internacional.

Durante su participación en una mesa redonda organizada por la Fundación Conexus sobre la eficacia de las ayudas públicas al emprendimiento, Pascual ha señalado que ambos territorios cuentan con capacidades científicas, tecnológicas y empresariales complementarias que pueden facilitar el desarrollo de iniciativas conjuntas con proyección internacional, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Pascual ha identificado oportunidades de colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial y las tecnologías digitales avanzadas, la salud y la biotecnología, el sector aeroespacial, la seguridad y defensa, los semiconductores, la transición energética y las tecnologías vinculadas a la resiliencia climática.

El secretario autonómico ha explicado que la evolución de las prioridades tecnológicas europeas plantea la necesidad de concentrar esfuerzos en aquellos sectores donde existen capacidades científicas, industriales y empresariales suficientes para competir por los grandes programas de financiación.

"La oportunidad no está en intentar competir en todo, sino en concentrar esfuerzos en aquellos ámbitos donde ya contamos con capacidades científicas, empresariales e industriales para liderar proyectos de escala europea", ha señalado.

A su juicio, la cooperación entre ecosistemas debe ir más allá del intercambio de experiencias y facilitar la colaboración efectiva entre empresas, universidades, centros tecnológicos e inversores en torno a retos tecnológicos compartidos.

"Muchas veces hablamos de colaboración entre ecosistemas, pero la colaboración real se produce cuando existe un reto compartido, financiación compartida y equipos trabajando juntos sobre objetivos concretos", ha afirmado.

FAVORECER EL CRECIMIENTO DE LAS 'STARTUPS'

Durante el encuentro, Pascual ha incidido en que el crecimiento de las 'startups' no depende únicamente de acceder a nuevas rondas de financiación, sino también de disponer de las condiciones necesarias para desarrollar su actividad y competir en los mercados internacionales.

Pascual ha explicado que la disponibilidad de suelo industrial, las infraestructuras y la agilidad de los procedimientos administrativos también pueden resultar decisivas para que una empresa innovadora crezca. En su opinión, el apoyo público no tiene por qué limitarse a la financiación directa: también puede consistir en facilitar las condiciones para que las compañías desarrollen sus proyectos por sí mismas.

"La clave no es evitar que las 'startups' busquen inversión en Madrid, Londres o cualquier otra parte del mundo. La clave es que no tengan que trasladar su actividad para seguir creciendo", ha señalado.

INSTRUMENTOS PÚBLICOS MÁS ÁGILES

En relación con las ayudas públicas al emprendimiento, Pascual ha defendido la necesidad de adaptar los instrumentos de financiación a las diferentes fases de desarrollo empresarial y reducir las barreras administrativas que pueden dificultar la ejecución de proyectos innovadores.

En particular, ha señalado que los plazos de tramitación y las obligaciones de justificación pueden representar un obstáculo para las empresas emergentes, cuyos ciclos de desarrollo tecnológico y necesidades de financiación requieren respuestas ágiles.

A este respecto, ha considerado necesario avanzar hacia convocatorias más accesibles, procedimientos administrativos simplificados y modelos de justificación que permitan reducir las cargas burocráticas, sin renunciar a las garantías de transparencia y seguridad jurídica.

Asimismo, el secretario autonómico ha destacado el potencial de la Compra Pública de Innovación para facilitar el acceso de las empresas emergentes a nuevos mercados, al permitirles desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales de las administraciones.