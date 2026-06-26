La Generalitat tiene las "puertas abiertas" para ayudar a Venezuela y dice que será necesario durante los próximos meses

25 June 2026, Venezuela, Caracas: Debris lies in front of a building in the western part of downtown following the devastating earthquake. The official death toll in the South American country has continued to rise. Photo: Ivanna Laura/dpa - Ivanna Laura/dpa

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha indicado que la Generalitat tiene las "puertas abiertas" para ayudar a Venezuela, en el marco del doble seísmo del 24 de junio, y ha subrayado que será necesario "durante los próximos meses".

Así lo ha manifestado la consellera, a preguntas de los medios, tras presidir la reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE).

"La Generalitat Valenciana tiene las puertas abiertas. Estamos dispuestos a escuchar sugerencias, a seguir colaborando con las asociaciones de venezolanos que están aquí en la Comunitat Valenciana para lo que se necesite y seguiremos trabajando porque somos conscientes de que ahora hay mucha necesidad. Pero por desgracia, en esta situación vamos a hacer falta y va a ser necesario ayudar durante los próximos meses", ha recalcado Albalat.

Así, ha explicado que se ha convocado el CAHE "de manera rápida y urgente" por la "necesidad" que Venezuela "tiene en estos momentos después de haber sufrido la catástrofe como los dos terremotos". En este punto, ha agradecido a las "entidades, ayuntamientos, a las tres diputaciones, a la Federación Valenciana de Municipios y a ONG que colaboran con la Generalitat": "La verdad es que ha sido mucha la asistencia. Agradecemos desde aquí también su preocupación y sus sugerencias".

"Hemos tenido un espacio --ha continuado-- para evaluar las primeras horas de la catástrofe, para coordinarnos desde aquí, desde la Generalitat. Hemos escuchado a todas las partes y qué mejor manera de escuchar para unir fuerzas, para coordinarnos, para poder actuar".

También, ha recordado que la Generalitat ha destinado 500.000 euros a ayuda humanitaria urgente para Venezuela tras los dos terremotos sufridos en Caracas y La Guaira que han provocado la muerte de cientos de personas y han causado miles de damnificados. Además, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha activado un contingente de respuesta para hacer frente a la emergencia humanitaria en este país.

Albalat ha señalado que la Generalitat había puesto a disposición del Ministerio de Exteriores, "por el cauce ordinario y que corresponde", 14 bomberos voluntarios con sus respectivos perros, para que pudieran llegar hasta la zona y realizar "una ayuda de primera urgencia, de búsqueda y de rescate de personas". "Por el momento no ha podido ser así, el ofrecimiento continúa", ha apuntado.

La representante del Consell ha explicado que estos bomberos están preparados para actuar en "respuesta inmediata". "Los perros van para poder encontrar a gente con vida. A medida que pasan las horas, puede ser que esas posibilidades de que la gente esté con vida debajo de los escombros sean muy pocas o cada vez sean menos. Pero de todas maneras, ellos están preparados por si surge la oportunidad para viajar", ha incidido.

Por su parte, el director general de Cooperación, Pedro Carceller, ha insistido en que la labor de la Generalitat es poner a disposición "atención psicosocial, atención a la alimentación, una alimentación adecuada, atención a la sanidad en emergencias, acceso al agua y, por último, un acceso también a la educación en contextos de emergencia en las escuelas han sido destrozadas".

LA TRAGEDIA "EN LA TRAGEDIA"

Y el presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones en España, Andrés Osorio, ha lamentado que Venezuela ha sufrido una tragedia "en la tragedia": "Hay un terremoto anterior que han sido todos estos años de emergencia humanitaria, de crisis económica, crisis política y el gobierno que ha tenido Venezuela durante todo este tiempo".

"Entonces, esta tragedia nos preocupa todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, porque son daños materiales y humanos que son visibles en cada uno de los videos que estamos viendo en redes sociales, pero también nos preocupa mucho la capacidad de respuesta que tengan en estos momentos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los centros sanitarios y cualquier capacidad de servicios sociales o atención de urgencia", ha agregado.

En este sentido, ha señalado que "gran parte de los cuerpos de bomberos, de la policía, de todos los cuerpos que deberían estar en estos momentos en terreno tienen maquinaria y equipos que pueden tener 20 o 25 años" y "no son equipos que están adecuados para tener una emergencia en 2026".

Preguntado sobre la ayuda más necesaria en estos momentos, Osorio ha indicado: "Partimos de un país donde que llegue una jeringuilla hoy, mañana, dentro de un mes, va a ser necesitada. Estamos en un país donde si llega una lata de atún hoy, mañana o en un mes, va a ser necesitada. No es una situación que en un mes que se va a reconstruir un edificio, sino que es una situación de que ahora va a haber mucha más vulnerabilidad".

"Va a haber muchísimas personas que van a estar desplazadas, que van a tener que refugiarse en viviendas seguramente precarias porque ahí tampoco hay un parque de vivienda pública a disposición de los ciudadanos y esas personas van a caer en una situación de vulnerabilidad social inminente", ha proseguido.

Y ha remarcado: "Entonces, cualquier tipo de ayuda que se canalice, pensándola estratégicamente en un mediano y largo plazo".

Osorio además ha agradecido a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, porque "ya tenían muy claro esa estrategia para las próximas ayudas y convocatorias que van a salir de cara a apoyar a Venezuela".