La Generalitat trabaja en una nueva licitación para la redacción de proyecto del futuro Museo Sorolla en València

Archivo - Palacio de las Comunicaciones de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat va a preparar una nueva licitación, después de que el primer proceso haya quedado desierto, para adjudicar el proyecto de intervención en el Palau de las Comunicaciones y convertirlo así en la sede del 'Museo Sorolla' de València que acogerá las obras cedidas por la Hispanic Society of America.

El pasado mes de octubre, la administración autonómica licitó la redacción del proyecto para acondicionar el edificio, pero, según avanza Culturplaza, reunida la mesa de contratación esta misma semana, ha propuesto declararla desierta al considerar que en la fase de subsanación "no ha sido convenientemente acreditada la solvencia económica y financiera ni la adscripción de medios personales" y, además, "al no existir ninguna otra licitadora que haya sido admitida a la licitación".

Ahora, fuentes de la Generalitat han señalado a Europa Press que se va a preparar una nueva licitación para "continuar avanzando en el proyecto".

Cabe recordar que el proyecto para actuar sobre el inmueble ubicado en la Plaza del Ayuntamiento se vio suspendido cautelarmente a causa de un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos, que el pasado mes de febrero fue inadmitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) al apreciar "falta de legitimación activa".

La administración autonómica sacó el pasado 1 de octubre a licitación la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones por un importe de 1.952.735 euros. Al proceso se habían presentado dos licitadores, ambos en UTE: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects.

El objetivo es transformar el Palacio de las Comunicaciones en un espacio museístico para albergar más de 220 obras de Joaquín Sorolla, fruto de un acuerdo con The Hispanic Society of America. Mientras se realiza esta obra, las piezas se ubicarán en el Museo de la Ciudad como emplazamiento provisional.

El convenio suscrito entre la Generalitat y la Hispanic Society tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se podrá renovar por periodos sucesivos adicionales. La aspiración de ambas partes es que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años.

Para poner en marcha el proyecto, la Generalitat se compromete a acondicionar el Palacio de las Comunicaciones, de su propiedad, y abonar a The Hispanic Society una cuota anual de 1.150.000 euros por el préstamo de las piezas de arte. La selección deberá contar con la validación de Blanca Pons-Sorolla, experta en la obra del pintor.

El préstamo incluirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal de Sorolla, con la intención de ofrecer retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del maestro de la luz.

OBRAS MÁS DESTACADAS

Entre las obras más destacadas que se exhibirán en Valencia destaca 'Sol de la tarde' (1903), una escena radiante e icónica de la vida valenciana que ejemplifica la maestría de Sorolla con la luz y el movimiento.

El museo será la primera sede internacional de la Hispanic Society y funcionará como su representación europea. Junto a las salas de exhibición se abrirá una tienda relacionada con las exposiciones y el Café Huntington, en honor al fundador de la sociedad.