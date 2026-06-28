La Generalitat ya ha abonado 27 millones de euros del Bono Social Térmico 2025 a cerca de 194.000 beneficiarios

Archivo - Radiador de calefacción. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Ivace+i, ha abonado los pagos correspondientes al Bono Social Térmico 2025 a un total de 193.629 personas beneficiarias de la Comunitat Valenciana, por un importe de 27 millones de euros.

Este volumen de ejecución supone el 90% del presupuesto global de 30 millones de euros, por lo que la práctica totalidad de los pagos se encuentra ya realizada, quedando únicamente pendientes algunos expedientes por incidencias puntuales, según ha informado la generalitat en un comunicado.

Al respecto, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado "la rapidez y eficacia en la tramitación de estas ayudas, que permiten dar una respuesta ágil a los hogares más vulnerables y reforzar la protección frente a la pobreza energética". Asimismo, ha destacado que la Comunitat Valenciana figura entre las comunidades autónomas que han ejecutado los pagos con mayor celeridad.

En este sentido, cabe señalar que el abono se ha realizado en distintos lotes a lo largo del ejercicio. El primero de ellos tuvo lugar en el mes de abril, con un importe de 165.517 euros destinado a 1.132 beneficiarios.

Posteriormente, en mayo se efectuó un segundo lote por valor de 502.223,10 euros para 3.373 personas y, finalmente, en el mes de junio se ha completado la práctica totalidad del abono con un tercer lote de 26.185.487,78 euros, que ha alcanzado a 189.124 personas beneficiarias que en estos días están recibiendo la cuantía que les corresponde.

IVACE+I GESTIONA MÁS DE 145 MILLONES

La gestión del Bono Social Térmico se desarrolla a través de Ivace+i, que dispone de personal específico dedicado a esta labor con el objetivo de agilizar la tramitación y el pago a las personas beneficiarias.

Desde 2020, Ivace+i ha gestionado más de 145 millones en pagos correspondientes a este programa, consolidando un sistema de gestión estable, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Para ello, desde este organismo se hizo llegar una circular a las personas beneficiarias informando sobre la ayuda económica que les correspondía, los pasos a seguir para el cobro y los plazos establecidos para su tramitación. Además, se habilitó en la web del Ivace un enlace para poder consultar las personas beneficiarias y el informe correspondiente.

El Bono Social Térmico es un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables, en relación con la energía destinada a usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

Tienen derecho a esta ayuda, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, las personas consumidoras que eran beneficiarias del Bono Social de Electricidad a 31 de diciembre de 2024.

Las personas destinatarias reciben una notificación en su domicilio con la información sobre la ayuda que les corresponde, que salvo renuncia expresa, se abona directamente en la cuenta bancaria donde tienen domiciliada la factura eléctrica.

Esta ayuda se realiza mediante un pago único anual, y su cuantía depende del grado de vulnerabilidad definido en el Bono Social Eléctrico y de la zona climática en la que se encuentre la vivienda habitual de la persona beneficiaria.