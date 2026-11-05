El 'género chico' se agranda en Les Arts con el ovacionado estreno de 'La verbena de la Paloma'

La verbena de la Paloma en Les Arts. - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València acomete con el respaldo del público su primera incursión en el llamado 'género chico' con el estreno, este miércoles, de 'La verbena de la Paloma', de Tomás Bretón.

El montaje, que se programa ahora después de haber tenido que ser cancelado por la dana de 2024, llenó anoche la Sala Principal del coliseo para disfrutar de una combinación de géneros musicales muy dinámicos.

Dos grandes impulsores de la zarzuela firman este título en Les Arts: José Miguel Pérez-Sierra, titular del Teatro de la Zarzuela y buen conocedor, además, del Cor de la Generalitat y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, a los que ha dirigido en varias ocasiones; y Nuria Castejón, descendiente de una de las grandes sagas dedicadas a este género y que ya había trabajado en València. La propuesta de Castejón cuenta con escenografía de Nicolás Boni, vestuario de Gabriela Salaverri e iluminación de Albert Faura.

Además, Les Arts reúne en este proyecto a destacados cantantes españoles, como el barítono gallego Borja Quiza, que ya ha cosechado importantes éxitos previamente en el teatro valenciano con 'El barberillo de Lavapiés' y 'Pan y toros'; y la soprano valenciana Carmen Romeu, que asumen, respectivamente, los roles de Julián y Susana.

El elenco también incluye a Milagros Martín (Señá Rita), una de las artistas más emblemáticas del género; Emilio Sánchez, que encarna a Don Sebastián; y el cantante-actor barcelonés Antoni Comas, que se incorpora como Don Hilarión. Ana San Martín (Casta), Gurutze Beitia (Tía Antonia), Sara Salado (Cantaora), Gerardo López (Tabernero), Alberto Frías (Portero), Mitxel Santamarina (Sereno) y Ana Goya (Doña Severiana) completan el reparto.

Esta producción comienza con el prólogo cómico-lírico 'Adiós, Apolo', escrito por Álvaro Tato, como homenaje a los muchos artistas que actuaron en el teatro madrileño, que fue el escenario en el que se representó por primera vez 'La verbena de la Paloma', en 1894.

Así, se recrea la última noche de vida de la sala antes de ser adquirida por el Banco de Vizcaya. El prólogo da entrada a la representación, que incluye fragmentos musicales y escenas célebres de obras de referencia en el género lírico español y revive el ambiente que se respiraba en la capital de España en aquella época.

TEATRO DENTRO DEL TEATRO

La pieza es teatro dentro de teatro. Representa el último ensayo de la compañía, con el director siendo interrumpido por los actores constantemente y donde se simula caos en la escena con peticiones de los intérpretes.

La obra cumbre del género chico --subgénero que surgió en Madrid a finales del siglo XIX con creaciones breves que retrataban con humor la vida de los barrios populares-- recrea la representación de las fiestas de la Virgen de la Paloma con una mezcla de amor y celos.

La puesta en escena se inicia con colores cálidos para adentrar al público en la historia y en la época y trascurre hacia colores más fríos para acabar, de nuevo, recuperando la calidez cromática en la escena de la fiesta final. Las danzas contribuyen a hacer sentir el escenario lleno de vida.

El público se entregó en el estreno en Les Arts a este clásico de la zarzuela, aplaudiendo las distintas escenas y con ovación como colofón a la función.

La obra se vuelve a representar los días 5, 7 y 8 noviembre en la Sala Principal del coliseo.