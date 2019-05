Giner (Cs) se postula como "el mejor alcalde" para València por la "suma de experiencia, conocimiento y pasión"

Publicado 18/05/2019 12:19:50 CET

Dice que representa un cambio que será "real" y que aspira "a ganar" aunque apunta que estaría "cómodo con una solución a la andaluza"

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de València, Fernando Giner, se ha postulado como "el mejor alcalde que puede tener la ciudad" por "la suma de experiencia, conocimiento y pasión". Así, ha indicado que esta "combinación", que ha considerado "perfecta", y el proyecto que defiende para la capital valenciana "hacen exclusivo a Ciudadanos" como opción de gobierno en el Ayuntamiento.

Giner, en una entrevista a Europa Press, ha comentado que "la experiencia, el conocimiento y la pasión" que asegura que aporta proceden de sus "25 años de trabajo profesional como empresario, autónomo, docente, director de máster y de escuela de negocio, consejero de empresas y vicepresidente de Casa Caridad" y de sus últimos "cuatro años dedicados al municipalismo", como portavoz de Cs.

Su cabeza de lista ha destacado que esta última etapa le ha permitido "profundizar en la esencia de la ciudad para conocerla mejor y quererla más" y descubrir "la grandeza de la política municipal", tras lo que ha subrayado "la gran suerte de poder hacer política de cercanía para solucionar los problemas cotidianos".

"Motiva muchísimo porque descubres cómo un ayuntamiento puede hacer la vida mucho más cómoda, fácil y barata a los ciudadanos. Para mí está suponiendo un gran privilegio personal y profesional", ha afirmado Fernando Giner, que ha indicado que seguir desarrollando esa experiencia y plasmando su proyecto desde Alcaldía sería "lo mejor para València".

En este sentido, ha comentado que la ciudad, con "todo lo necesario para convertirse en una gran capital europea: un entorno natural único, un patrimonio exclusivo, gente con talento, creatividad y emprendedora, y una luz que la hace única", necesita "un proyecto, gestionarlo" y creer que "es posible ser capital del Mediterráneo" y liderar el puesto del que habla en Europa.

Giner ha aseverado que su opción representa un cambio que "va a ser real" en València a partir de las próximas elecciones locales y ha apuntado que "las expectativas son muy positivas". Ha comentado que es posible gestionar la ciudad de otra manera, "teniendo claro el proyecto, dejando atrás la ideología y priorizando a las personas". "Se trata de gestión. En definitiva, gestión con alma y con sentimiento para las personas", ha dicho.

El candidato ha manifestado que en los comicios del 26 de mayo aspira "a ganar" aunque ha apuntado que en caso de no poder gobernar en solitario estaría "cómodo con una solución a la andaluza". Tras ello, ha expuesto que el suyo es "un partido de centro, moderado" y se ha posicionado junto a "partidos y bloques que aprueben la Constitución, se alejen del nacionalismo y respeten los derechos sociales y civiles adquiridos".

En este punto, ha hablado de los socialistas de València y ha afirmado que él estaría "cómodo con un PSOE del 82, de Felipe González". Ha considerado que la secretaria general de esta formación en la ciudad y candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez, "está en el PSOE de Zapatero y de Sánchez, que está destrozando España" y ha indicado que en la capital valenciana los socialistas están "subyugados a Compromís y utilizándola como moneda de cambio".

"UN CONTRATO SOCIAL"

No obstante, el cabeza de lista de Cs ha asegurado que no quiere "hablar de sillones" sino de "proyectos". "Tengo criterios y valores y no pienso renunciar a ellos por un sillón. Creo mucho en los derechos sociales y civiles que hemos conseguido entre todos y a eso no se puede renunciar", ha expuesto.

En esta línea, ha afirmado que mantiene, como concejal electo y como candidato a la Alcaldía, "un contrato social" con "la ciudad" y sus vecinos al que no puede "fallar", teniendo en cuenta que cuando "alguien vota a una persona está depositando lo más importante que tiene, su confianza".

Fernando Giner, que ha subrayado que su voluntad es hacer de la capital valenciana "una ciudad cómoda y abierta", ha insistido en su interés por "sacar propuestas" adelante y se ha desmarcado de las opciones dirigidas a "desprestigiar a otros".

"Me veo cómodo cuando hablo con los ciudadanos, con asociaciones, pateando la ciudad y haciendo propuestas. Creo que hago lo que toca, cumplir con mi responsabilidad. Pero cuando la política se encharca y se va al barro lamento el desperdicio de tiempo, de energía y de recursos que se hace", ha manifestado al respecto.

Giner ha agregado que apuesta por "ser positivo, por ilusionar y por tener una pasión que se contagie para hacer de València, entre todos, la ciudad que queremos". Respecto a sus iniciativas electorales ha destacado su decisión de crear "una Concejalía para Autónomos", con el fin de que "los 55.000 que hay en la ciudad" se sientan "defendidos por el Ayuntamiento".

"Quiero, por un lado, generar riqueza y, por otro, distribuirla", ha precisado. Asimismo, ha resaltado la apuesta por la Concejalía de las Familias, distribuida en Infancia --de 0 a 12 años--, Juventud --de 12 a 35 años--, Generación Sandwhich --hasta 65 años--, Segunda Juventud --hasta 80 años-- y Mayores --más de 80 años--, dado que cada franja de edad "tiene unas necesidades distintas".

El candidato ha comentado que en el primero de estos bloques enmarca "el cheque escolar universal" que quiere implantar para que "ser padre y madre y trabajar en València sea posible" y su intención de impulsar "un programa de detección de la diversidad en las capacidades, para que desde muy pronto se puede detectar si un niño es superdotado, si tiene autismo o cualquier diversidad" y prestarle, "con profesionales" y junto a su familia la atención necesaria.

"UN EJEMPLO EN TODA ESPAÑA"

De las propuestas de su programa electoral ha resaltado también las referidas a personas mayores y dependientes y ha dicho que aspira a que la asistencia a domicilio en València "sea una realidad y un ejemplo en toda España" y a que estos colectivos "puedan vivir en sus casas con la mayor calidad" posible. "El proyecto que tenemos en Cs pone a la persona en el centro", ha insistido, que ha descartado "megaproyectos de grandes infraestructuras que nos endeuden".

Por otro lado, ha apostado por mejorar la gestión en bienestar social, porque "le faltan medios" y "está haciendo aguas por todos lados", y por "meter a la ciudad en un túnel de lavado" para "dejarla bien limpia y adecentada". Ha censurado la "falta de gestión, de interés, de planificación y de coordinación" en limpieza y poda.