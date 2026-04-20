La gira de regreso de Melon Diesel a los escenarios parará el 16 de octubre en la sala Auditorio del Roig Arena

Melon Diesel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo gibraltareño Melon Diesel ha incluido a la sala Auditorio Roig Arena de València dentro de su gira de regreso a los escenarios con un concierto que tendrá lugar el próximo 16 de octubre, ha anunciado la organización en un comunicado.

Convertidos en fenómeno en España a finales de los 90 y principios de los 2000, Melon Diesel es una de las bandas más reconocibles del pop rock en español.

Con más de 350.000 discos vendidos, nominación a los Latin Grammy y un repertorio que incluye himnos como "Contracorriente", "Por Ti", "Quiero un Camino" o "Grita", su música ha mantenido una influencia constante en el mercado español durante los últimos 25 años, inspirando a nuevas generaciones de artistas y público.

La vuelta de Melon Diesel, que está en proceso de elaboración de un nuevo álbum con la idea de lanzarlo a mediados de este año, tiene el peso de lo excepcional: su etapa original como banda fue tan breve como intensa.

El grupo giró y se consolidó con fuerza durante apenas tres años (2000-2003), y se separó en 2003, dejando una gran huella para el tiempo que estuvo activo.

Las entradas para el concierto de Melon Diesel, que se celebrará el viernes 16 de octubre en la sala Auditorio Roig Arena, ya están a la venta en la web www.roigarena.com.