VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Roxette in Concert' hará parada el 15 de noviembre en el Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig.

Casi una década después de los que parecía que serían los últimos conciertos de Roxette, la banda regresa a los escenarios con una nueva gira internacional.

Per Gessle, líder, compositor y fundador de la reconocida banda sueca, celebrará el legado del grupo junto a la "superestrella" sueca Lena Philipsson, en "una producción renovada que celebra la historia, la música y la energía de Roxette", destaca la organización en un comunicado.

Hace cinco años, Marie Fredriksson, voz femenina de la banda, falleció a causa de un cáncer. Sin embargo, su legado sigue vivo a través de la magia atemporal que caracteriza a los temas del grupo, uno de los actos pop más destacados de la década de los 80 y los 90.

La gira contará con los músicos originales de la banda Clarence Öfwermann y Jonas Isacsson, así como con Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus "Norpan" Eriksson y Dea Norberg.

Algunos de los temas más destacados de la banda, como 'Listen To Your Heart' o 'It Must Have Been Love' sonarán por primera vez en el Roig Arena el 15 de noviembre.

Las entradas para el concierto de Roxette salen a la venta el viernes 9 de mayo a las 10.00 horas en la web www.roigarena.com.