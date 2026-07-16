'Globos', el corto valenciano que aborda las "amenazas" del cambio climático y la escasez de agua

Finaliza en Valencia el rodaje de Globos, el nuevo cortometraje de la cineasta Mar Navarro sobre la crisis del agua y el cambio climático - EQUIPO GLOBOS/REMITIDA C.VIVÓ

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Silla (Valencia) ha acogido el rodaje de 'Globos', el nuevo cortometraje de ficción escrito y dirigido por la cineasta Mar Navarro que aborda la crisis del agua y el cambio climático.

Producido por las compañías valencianas Inquieta Films y Little Frame, el proyecto propone "una reflexión sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo: la crisis climática y la creciente escasez de agua".

A través de una historia "íntima y familiar", la cinta trata las consecuencias de la sequía y la necesidad de preservar un recurso tan esencial como el agua. Lejos de plantear un discurso didáctico, el cortometraje utiliza la emoción y las relaciones entre sus personajes para invitar al espectador a reflexionar sobre el impacto del cambio climático en nuestro presente y nuestro futuro, explican los responsables de la producción en un comunicado.

El reparto está encabezado por la reconocida actriz valenciana Empar Ferrer y el actor Enric Juezas, junto a los niños Mateo Soler, Gloria Doménech, Claudia Raga y Alfredo Pérez.

El rodaje se ha desarrollado íntegramente en Silla (Valencia), con un equipo técnico de profesionales valencianos entre los que destacan las ganadoras del Premio Berlanga Celia Riera, directora de fotografía y Laura Romero, al frente del sonido, en sus respectivas categorías.

Este rodaje "refuerza el vínculo de la directora con su territorio poniendo en valor los paisajes de la Comunitat Valenciana como escenario de historias comprometidas con la realidad contemporánea", afirman.

El proyecto comenzó su recorrido en el Humans Lab del Festival de Cine y Derechos Humanos, Humans Fest, donde el guion fue finalista para recibir la mentoría de la cineasta y ganadora del Goya Almudena Carracedo. Este acompañamiento permitió consolidar una propuesta cinematográfica que combina sensibilidad, compromiso social y una mirada profundamente humana.

Con el rodaje ya finalizado, 'Globos' iniciará en los próximos meses su recorrido por festivales nacionales e internacionales.

"DESPERTAR CONCIENCIA"

Para Navarro, "el cine tiene la capacidad de emocionar y, al mismo tiempo, despertar conciencia". "Con 'Globos' queríamos hablar de la sequía y del cambio climático desde lo cotidiano, porque cuando el agua escasea no solo cambia el paisaje: cambian también nuestras relaciones, nuestros recuerdos y nuestra forma de vivir".

"Es una historia nacida en mi tierra y pensada para recordarnos que cuidar el agua es también cuidar de las personas y del futuro que compartimos", concluye la realizadora.