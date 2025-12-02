El gobierno de Alicante, sobre el presupuesto de 2026: "Trabajamos con los grupos que quieran trasladar propuestas"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha señalado que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala sigue preparando los presupuestos del consistorio para 2026 y ha apuntado que trabaja "con todos aquellos grupos políticos que quieran trasladar sus propuestas" para las cuentas del próximo año.

"Lo que valoramos siempre es aquellas propuestas de quienes nos las han trasladado bien y en la forma correcta", ha manifestado la edil 'popular' este martes a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la junta local.

Cutanda, que no ha concretado si el equipo de gobierno ha mantenido reuniones con grupos políticos de la oposición para negociar el presupuesto --ya que no tiene mayoría en el pleno--, ha hecho hincapié en que el ejecutivo de Barcala sigue en la "meta" de aprobar las cuentas antes del 1 de enero.

"En cuanto a los acuerdos con Vox, vamos a cumplir todos aquellos que están pactados con ellos", ha apuntado la portavoz, tras lo que ha sentenciado: "Estamos trabajando en los presupuestos con aquellos que quieren trabajar en los presupuestos".

VOX: "QUE NO SE ACOSTUMBREN"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Carmen Robledillo, ha señalado que "todavía" no han hablado de los presupuestos de 2026 con el PP y ha dicho que espera que los proyectos y acuerdos cerrados en 2024 y 2025 sobre diferentes temas estén aprobados "antes de final de mes".

En declaraciones a los medios tras la rueda de prensa de la junta de gobierno, ha subrayado que en el momento en el que estén ejecutadas las obras que faltan o haya adjudicaciones, hablarán de las próximas cuentas.

Al ser preguntada sobre los acuerdos que el equipo de gobierno está aprobando estas últimas semanas a raíz de pactos alcanzados con Vox, Robledillo se ha referido al ejemplo de alumnos que aprueban una vez "porque estudian el último día", aunque ha alertado al ejecutivo 'popular' de "que no se acostumbren" porque "a lo mejor no van a aprobar y se llevarán una sorpresa". "Se han puesto las pilas este mes. Esperemos, por el bien de todos, que terminen y para poder sentarnos a hablar de los presupuestos 2026", ha agregado.

Además, la portavoz de Vox ha resaltado la necesidad de realizar inversiones en los barrios de la ciudad de Alicante y ha abogado por que la plaza de San Cristóbal sea "un núcleo o punto de encuentro de la ciudadanía".

PSPV: "PRESUPUESTO BLOQUEADO"

Por otro lado, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha manifestado que el presupuesto de 2026 está "bloqueado por la falta de diálogo de Barcala" y considera que el primer edil "solo está centrado en cumplir con las exigencias de la ultraderecha".

De esta manera, Barceló ha afirmado que "le importa más aplicar la agenda de Vox en Alicante que escuchar las propuestas del principal grupo de la oposición y velar por los intereses de la ciudad". También ha recalcado que "Barcala difumina los Puntos Violeta" y le ha acusado de asumir "las tesis de los que niegan la violencia de género", en alusión a los voxistas.

"Traiciona a los vecinos al extender el periodo que amplía el horario de los veladores, acepta todo tipo de imposiciones ideológicas mientras rechaza reunirse con el principal grupo de la oposición para hablar de proyectos que son necesarios y que se deberían de incluir en el presupuesto de 2026. Una negociación seria no se realiza intercambiando correos electrónicos", ha añadido.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento cree que "Barcala está haciendo una maratón para intentar cumplir con todas las exigencias de Vox" y que mientras el alcalde "defiende la necesidad de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) para conciliar el descanso vecinal con la actividad económica acepta el chantaje de la ultraderecha para ampliar el horario de verano de los veladores durante dos meses y medio adicionales". "El alcalde ha traicionado incluso a sus votantes", ha enfatizado.

Finalmente, Barceló ha mostrado su "sorpresa" por algunas de las "exigencias" de Vox, como "implantar seguridad privada en los centros públicos en lugar de reclamar la ampliación de plantilla de la Policía Local". "No sabemos si Vox quiere beneficiar a alguna empresa privada y hasta qué punto está dispuesto a ceder el alcalde", ha concluido.