El Gobierno aprueba tramitar por urgencia la creación de la Comisión Mixta de reconstrucción postdana

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente para la creación de la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación de los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana de octubre de 2024.

Así, este martes se ha dado luz verde al Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se crea la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto también en la citada Ley del Gobierno, se autoriza a requerir con carácter de urgencia la emisión de los informes de órganos consultivos que resulten preceptivos.

Cabe recordar que el 9 de enero la Generalitat y el Gobierno pactaron la composición y el funcionamiento de esta comisión con la previsión de convocar la primera reunión en las próximas semanas. En este organismo también participarán la Diputació de València y ayuntamientos.

En aquel encuentro participaron la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, así como el comisionado para la recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida.

Con la creación y puesta en marcha de este órgano se cumple el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Desde el Ejecutivo central recuerdan que el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, permite que las iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) puedan tramitarse con carácter urgente, previo acuerdo del Consejo de Ministros, cuando, entre otros supuestos, concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.

PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR ACTUACIONES

El proyecto de real decreto objeto de este acuerdo crea la mencionada Comisión Mixta, integrada por representantes de la AGE, de la Generalitat Valenciana y de las entidades locales más afectadas, con la finalidad de planificar, impulsar y coordinar las actuaciones y medidas que desarrollen las administraciones públicas para paliar los daños causados por la barrancada.

Según el Gobierno, desde el momento en el que ocurrió la dana, articuló como "situación excepcional" un modelo de coordinación "permanente y singular" con la Generalitat y con el conjunto de las administraciones implicadas. Este modelo se ha venido materializando en un diálogo "continuo y en reuniones de trabajo bilaterales y multilaterales entre responsables del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana a todos los niveles", asegura el acuerdo del Consejo de Ministros.

"No obstante, --prosiguen-- en los momentos de la reconstrucción que se encuentran los territorios afectados, se estima que concurren circunstancias excepcionales que justifican la aprobación urgente de la norma, de manera que la creación y puesta en funcionamiento de una Comisión Mixta de coordinación entre todas las administraciones afectadas en el ámbito de la Comunitat Valenciana se produzca lo antes posible".