El Gobierno autoriza una nueva inversión de 17 millones para avanzar en el acceso ferroviario a València

Estación Joaquín Sorolla de València - MINISTERIO TRANSPORTES

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV y con un valor estimado de casi 17 millones de euros (IVA no incluido), un nuevo contrato que permitirá avanzar en el desarrollo de la configuración de la red ferroviaria en la capital valenciana, en el marco de la construcción del Canal de Acceso.

El contrato comprende las instalaciones de señalización, telecomunicaciones, energía y videovigilancia del nuevo acceso ferroviario de la estación de València Joaquín Sorolla, fundamentales en el futuro esquema de explotación técnica de la terminal.

Las actuaciones consisten en la adaptación de estas instalaciones de control, mando y señalización a las diferentes fases provisionales previstas en las obras del Canal de Acceso, así como a su situación definitiva, detalla la administación central en un comunicado.

Concretamente, el contrato abarca la instalación de nuevos elementos asociados a los sistemas de regulación del tráfico, adecuando asimismo el hardware y software de diferentes enclavamientos (instalaciones que permiten configurar las rutas de los trenes mediante el accionamiento de señales y otros elementos de la infraestructura ferroviaria) ubicados en València Nord, Joaquín Sorolla, La Font de Sant Lluís, Sant Isidre y Alfafar a la nueva configuración.

Entre otros dispositivos, la actuación incluye el despliegue de sistemas de protección al tren (contadores de ejes), señalización lateral con focos de tecnología LED, conexiones para la distribución de cables de señalización, aparatos de vía, cartelones y pantallas fijas de información, accionamientos electrohidráulicos, y ampliación y modificación de la red de cableado para las instalaciones de seguridad. Financiación europea Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).