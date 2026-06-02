El gobierno de Barcala cree que la izquierda hace una "cacería" contra el vicesecretario

La portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d), este martes en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, cree que los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento están haciendo una "cacería" contra el vicesecretario municipal, ya que, según el edil, este alto funcionario "ha hecho unos informes" que a estas formaciones "no les gustan". "Consideramos que hay un ataque indiscriminado contra el vicesecretario", ha espetado.

En estos términos se ha expresado este martes Villar en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, al ser preguntado por cómo y cuándo se va a cubrir la plaza vacante de secretario, ocupada de forma accidental.

Villar ha trasladado que ello se hará cuando estimen que "es imprescindible hacerlo". Asimismo, ha apuntado: "Aquí no estamos hablando de que esa plaza sea tan fundamental, tan necesaria, que el Ayuntamiento no funcione en estos 20 años".

Y ha continuado: "Esto se trata, muy claramente, de que el vicesecretario en estos casos ha hecho unos informes que a la izquierda no le gusta. Cuando gobernaban ellos y los hacía, era un vicesecretario magnífico. Ahora no les gusta y hay una cacería contra un funcionario".

Se da la circunstancia de que el vicesecretario señaló en un informe que la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP), constituida tras la polémica de las adjudicaciones de Les Naus, "no tiene atribuida por ley ninguna facultad de investigación", por lo que consideró que "su función ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos".

También que "realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar" algunos "derechos", según recalcó en ese documento, fechado a 31 de marzo.

Y entendió que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" y que "el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria".

"MAÑANA PODRÁ SER CUALQUIERA"

En todo caso, el vicealcalde ha criticado en la rueda de prensa de este martes que, con "independencia" de que "haya que nombrar o no un secretario, lo que hay que denunciar es que aquí, la izquierda, cuando algo no le conviene", va "contra él".

Y ha enfatizado: "Dije ejemplos en el pleno el otro día. Si molesta un fiscal, se va contra el fiscal. Si molesta un juez, se va contra un juez. Si molesta alguien de la UCO, se va contra la UCO, y si molesta un vicesecretario, se va contra un vicesecretario".

"Aquí no estamos hablando de que el Ayuntamiento funcione mejor o peor, con independencia de que haya que nombrarlo", ha añadido Villar, quien cree que "las cosas hay que llamarlas por su nombre y hoy será el vicesecretario y mañana podrá ser cualquiera".

El vicealcalde alicantino ha resaltado que hay "muchas plazas vacantes en el Ayuntamiento" desde hace años "sin cubrir" y que le gustaría que la izquierda "se preocupase también por esas plazas". "Esto es una cuestión simplemente de que actualmente hay unos informes del vicesecretario que no les gustan", ha reiterado.

"Yo no discuto que no haga falta o que haya que hacerlo, pero la motivación es muy clara. Si los informes del vicesecretario hubiesen sido distintos, aquí nadie estaría hablando del vicesecretario ni del secretario", ha agregado, y ha sentenciado: "Defenderemos a toda aquella persona que por expresar su opinión sea atacada".