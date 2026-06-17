El gobierno de Castelló alcanza el 87% de cumplimiento de su programa al cumplirse 3 años de mandato

El gobierno de Castelló alcanza el 87% de cumplimiento de esu programa al cumplirse 3 años de mandato - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 17 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha hecho balance de gestión del equipo de gobierno municipal cuando se cumplen tres años justos desde la toma de posesión de la corporación salida de las últimas elecciones municipales de 2023, en los que -según ha dicho- PP y Vox han cumplido el 87 por ciento del programa.

Begoña Carrasco ha resaltado que "se cumplen justo hoy tres años desde que se puso en marcha el 'Gobierno del Cambio' en Castellón; tres años de trabajo diario, sin descanso, para mejorar la calidad de vida de los castellonenses; tres años de escucha activa, pisando mucho la calle, porque una ciudad no se puede gobernar desde los despachos".

La alcaldesa ha insistido en que "Castellón dejó atrás unos años de estancamiento y de apatía, y apostó por avanzar, por convertirse en una ciudad cada vez más viva y con más oportunidades"

Carrasco también ha asegurado que lo que les guía es el acuerdo programático que firmaron con Vox y que, en estos momentos tiene un 87% de sus puntos y medidas ya ejecutadas o en vías de ser completadas. "Somos un gobierno que no actúa desde el cortoplacismo, que mira más allá. Hoy no trabajamos por el Castellón de 2027, sino por el Castellón de las generaciones futuras, y lo hacemos gracias a este entendimiento de dos partidos con el objetivo común de lograr un Castellón mejor y que está dentro de lo que llamamos la tercera Gran Transformación de Castellón".

Carrasco ha insistido en que "a Castellón le sienta bien este Gobierno porque el cambio se nota y porque este gobierno gobierna para todos". "Hemos ido respondiendo a las principales demandas y reivindicaciones de nuestros vecinos y vecinas, apoyados en el diálogo y la escucha activa, que están siendo una de las claves y marca de la casa" desde mayo de 2023", ha añadido.

La alcaldesa ha hecho balance de la gestión de estos úlimos tres años. "Estamos logrando que, en el ámbito competencial municipal, los castellonenses paguen cada vez menos impuestos, y el año que viene volveremos a bajar un 2% más el IBI y llegaremos al 10% de rebaja acumulada, tal y como dijimos", ha indicado. Así mismo, ha destacado la lucha contra los efectos del "basurazo" de Sánchez, "poniendo en marcha la mayor cantidad de bonificaciones y exenciones posibles para que los bolsillos de los castellonenses lo noten lo menos posible".

VIVIENDA Y EMPLEO

Carrasco ha afirmado que se está dando respuesta a la principal preocupación de la sociedad española en la actualidad, la vivienda, facilitando la construcción de más de 4.200 pisos, de los que el 40% serán VPP, o poniendo por primera vez en marcha ayudas al alquiler para los más jóvenes o rehabilitando cientos de viviendas gracias al Plan de Barrios. También se ha referido al aumento del parque de viviendas sociales, a lo que se ha destinado 1,5 millones de euros.

En cuanto al empleo, ha resaltado que la ciudad cuenta con una tasa de paro por debajo del 10% y el pasado mes de mayo fue de apenas 9,4%, 2con un nuevo récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social, unas estadística nunca vistas en nuestra ciudad con más de 105.110 personas". Ha añadido también la apuesta por la formación e inserción laboral a los vecinos.

Respecto a las inicitivas en apoyo al comercio tradicional, la alcaldesa ha destacado principalmene la campaña de bonos comerciales de hasta 800.000 euros o la puesta en marcha del Marketplace y las taquillas inteligentes.

"Hoy tenemos un Castellón más seguro, con la mejora y la estabilización de las plantillas y de los medios técnicos y condiciones laborales de nuestra Policía Local y Bomberos. Ayer mismo 14 nuevos agentes tomaron posesión de su plaza como policías locales, y Castellón es una de las primeras ciudades que cuenta y ha renovado el llamado 'Protocolo Cero' frente a la violencia machista", ha subrayado.

También ha destacado acciones de gobierno como la renaturalización de Castellón, destacando que desde 2023 se han plantado más de 2.200 árboles y antes de finalizar este mandato se iniciarán las obras de la primera fase de Censal Parc. Carrasco también ha recordado la construcción de los nuevos centros CEIP Mestre Canós y CEIP Juan Sebastian Elcano del Grau y ha insistido en que "se ha duplicado el gasto en mantenimiento de los centros educativos de la ciudad, llegando a destinar hasta 2 millones de euros".

FONDOS EUROPEOS

La alcaldesa de Castellón ha afirmado que en estos últimos 3 años se ha conseguido poner en marcha proyectos europeos para la ciudad por valor de más de 30 millones de euros, en los que se incluyen proyectos como el 'Castellón Naturaleza en RED', el PERTE del Agua o el Plan de Acción Integrada, que incluye, entre otros, proyectos como el Mercado Central, Censal Parc o la 'Manzana Albinegra' en el entorno de un Estadio Municipal de Castalia.

Carrasco también se ha referido al Plan de Choque de limpieza y la renovación de vehículos y todos los contenedores de la ciudad de aquí al verano. Así mismo, la primera edila ha puesto el foco en la apuesta por la movilidad de las últimas décadas, "con el nuevo contrato, el segundo más cuantioso a nivel municipal, con más de 180 millones de euros que permitirán dar un mejor servicio de transporte público en todo el término municipal".

Respecto al turismo, ha puesto de relevancia "la recuperación de la Bandera Azul de la playa del Serradal, que había perdido en 2020 el gobierno municipal anterior o la apuesta por un turismo de calidad y principalmente familiar, pero también por el binomio deporte-turismo y el turismo gastronómico, apostando por la desestacionalización y por la colaboración público - privada".

Del mismo modo ha resaltado la apuesta por una cultura "sin censuras ni complejos ni sectarismos, una cultura donde la música y los festivales y conciertos en directo tienen ahora un especial protagonismo", y ha recordado "la recuperación del doble topónimo para la ciudad Castelló de la Plana / Castellón de la Plana.

La alcaldesa de Castellón también se ha referido a proyectos en colaboración con la Generalitat Valenciana, como la construcción del nuevo Hospital General de Castellón, la residencia de Mayores de la calle Onda, la llegada del TRAM a la playa para este verano o la culminación de la Ronda Oeste, cuyas obras podrían empezar en el primer semestre de 2027, según ha confiado el concejal Sergio Toledo.

RETOS

Begoña Carrasco ha afirmado también que los retos para lo que queda de mandato son "seguir dando estabilidad a La ciudad, seguir solucionando problemas a los castellonenses, seguir apostando por mejorar su calidad de vida, bajándoles los impuestos y mejorando los servicios públicos". "Ahora esta ciudad tiene un gobierno a su servicio y no como antes que había una ciudad al servicio del gobierno", ha recalcado.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que el Ayuntamiento de Castelló ha seguido avanzando con medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, reforzar la seguridad, facilitar el acceso a la vivienda y aliviar la carga impositiva. En el ámbito municipal, ha puesto en valor los avances en materia de seguridad e iniciativas como la Casa de la Familia.

"Estamos satisfechos con el trabajo realizado durante estos tres años", ha dicho Ortolá, quien ha añadido que "queda mucho por hacer y el objetivo sigue siendo continuar transformando Castellón con la misma determinación, ilusión y compromiso con los vecinos".