El Gobierno destina 19,8 millones a la productora Good Films Studios Spain, ubicada en la Ciudad de la Luz de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un edificio de la Ciudad de la Luz de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), a invertir 19,8 millones de euros en la compañía Good Films Studios Spain, ubicada en la Ciudad de la Luz de Alicante, para establecer en España "un estudio de producción de cine independiente que aborde proyectos internacionales de gran envergadura".

Esta inversión, que se enmarca dentro de una operación de colaboración público-privada que suma un total de 40,5 millones de euros, permitirá "no solo producir títulos competitivos a nivel global", sino también "retener propiedad intelectual nacional y acceder a mercados internacionales a través del expertise de sus fundadores", ha indicado la administración central este martes en un comunicado.

El origen de esta nueva empresa se encuentra en Good Films, corporación británica nacida en 2007 con una "trayectoria cinematográfica consolidada", que apuesta por el sector audiovisual español a través del apoyo financiero de Orogen, vehículo de capital canadiense y estadounidense especializado en cine.

La nueva compañía, Good Films Studios Spain, se ubica en Alicante, en los estudios de la Ciudad de la Luz, "lo que generará de por sí un enorme efecto tractor en el ámbito audiovisual, a incentivar el empleo local, el desarrollo de planes de formación y la atracción de talento cualificado", ha aputado el Ministerio.

Gracias a esta operación, el proyecto prevé generar 215 millones de euros de inversión directa en España en los primeros cinco años, así como otros 390 millones derivados de efectos indirectos y multiplicadores sectoriales.

La actividad productiva movilizará "un amplio ecosistema de profesionales técnicos, artísticos y empresas auxiliares, incluyendo servicios de producción, postproducción, logística, transporte, decorados y servicios creativos digitales", así como "la capacitación de nuevos profesionales", ha agregado.

"DILATADA EXPERIENCIA"

Según ha resaltado el Ministerio, el equipo que integra la compañía consta de "dilatada experiencia" en la producción cinematográfica independiente internacional, lo que permite a Good Films Studios Spain "integrarse plenamente en la cadena de valor audiovisual a través del desarrollo, estructuración financiera, producción y explotación de largometrajes fuera de nuestras fronteras".

Esta sociedad busca "posicionarse en el segmento de cine independiente de presupuesto medio-alto, con proyectos comprendidos entre 17 y 25 millones de euros, un rango que permite articular esquemas financieros híbridos y asegurar una adecuada proyección en mercados y plataformas internacionales".

Esta inversión enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea, con fondos Next Generation, y que está liderada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Junto al Spain Audiovisual Hub, la SETT gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: Perte Chip, "dedicado a la microelectrónica y los semiconductores", y Next Tech, "que incentiva la inversión privada y mejora el acceso a la financiación en los sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital".

20 PELÍCULAS EN UNA DÉCADA

Good Films Studios precisó recientemente que prevé rodar 20 películas en una década en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante. Algunos títulos de producciones previstas son 'People of the book', cuyo rodaje ya ha arrancado.

Se espera que las siguientes sean obras como 'American paradise' y 'Man who stole the sky', esta última con "talento español" y en la que "posiblemente" podría participar Penélope Cruz, según aseguró el director general de la productora, Juan Carlos Gonzálvez.