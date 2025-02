El Gobierno destina más de 34 millones a las zonas agrarias afectadas por la dana en Turís (Valencia)

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que el Gobierno ha destinado más de 34 millones de euros a las actuaciones en caminos agrícolas, obras para comunidades de regantes y diversas explotaciones agrarias en la localidad de Turís (Valencia).

Bernabé ha acudido este jueves a Turís junto al presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Francisco Rodríguez Mulero, y el alcalde de Turís, Ismael Corell, para visitar las actuaciones del Gobierno de España tras la dana para la recuperación de las zonas agrarias del municipio, según ha indicado la Delegación en un comunicado.

En concreto, la delegada estas acciones en Turís "devolverán a la funcionalidad a 45 kilómetros de 61 caminos rurales". Además, se recuperarán balsas y pozos de riego de diez comunidades de regantes y se trabajara en 738 parcelas de explotaciones agrarias con una superficie total de más de 600 hectáreas.

Bernabé ha recalcado "la cirugía fina de los técnicos que visitan parcela por parcela" para dar respuesta a los problemas generados por la dana en Turís, "el municipio con mayor precipitación el pasado 29 de octubre, día en el que cayeron más de 700 litros por metro cuadrado y que, además padeció un tornado".

Además, la delegada ha señalado que el Gobierno de España también destinará a la recuperación de las infraestructuras municipales de la localidad más de 9,5 millones de euros. "El esfuerzo del Gobierno de España está al máximo rendimiento. El músculo del Estado está al servicio de la reconstrucción de la provincia de Valencia", ha sostenido.

"Las máquinas, los trabajos de recuperación y de reconstrucción están en marcha y de aquí no se va a ir el Gobierno de España hasta que no queden todas las calles de nuestras ciudades, no solo como estaban antes del 29 de octubre, sino mejor", ha garantizado.