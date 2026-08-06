El Gobierno ejecuta a través del PRTR más de 7.200 millones de euros en la Comunitat Valenciana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante un encuentro con los representantes de la entidad Amics del Corpus, en el Palau del Temple, a 5 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que, a fecha 30 de junio, el Gobierno de España ha ejecutado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una inversión de 7.208 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

Del total, 4.505 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) y 2.703 millones de euros han sido asignados a la comunidad autónoma en conferencias sectoriales, según ha explicado la Delegación en un comunicado.

El PRTR ha alcanzado a un total de 166.064 beneficiarios. Estos datos evidencian, según Bernabé, que "el Gobierno apuesta por el avance y la modernización de la Comunitat Valenciana. Combate las injusticias y robustece el estado del bienestar".

Gracias al PRTR, Adif ha ejecutado 714 millones de euros para actuaciones como la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, así como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y el nuevo canal de acceso (101 millones de euros); las obras de mantenimiento, control de tráfico centralizado, instalaciones de protección y seguridad y sistemas de suministro de energía en el tramo Encina-Xàtiva-València del Corredor del Mediterráneo (113 millones de euros) o las obras para el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón (88,3 millones de euros).

En carreteras, se han movilizado cerca de 31 millones de euros para medidas comprendidas en la Estrategia y Plan de Choque de Movilidad Sostenible, así como, entre otras, el acondicionamiento de la carretera N-332, a su paso por el casco urbano de Favara o la instalación de alumbrado LED en el Túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7.

PUERTOS

Por lo que respecta a los Puertos, se han destinado 103,3 millones de euros para, entre otras acciones, la construcción de la estación intermodal en el Puerto de Castellón y la subestación eléctrica asociada, así como mejoras de la eficiencia de la infraestructura eléctrica en distintas zonas y suministro de estructuras de regeneración de la Biodiversidad Marina y reducción de la contaminación del agua (46,7 millones de euros), o la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de poniente del Puerto de Alicante (1,7 millones de euros).

También se han llevado a cabo actuaciones en los puertos de València, Sagunt y Gandia que comprenden proyectos como la generación de energías alternativas, la duplicación de vía e implantación del tercer hilo ferroviario entre los muelles de Poniente y Levante, la remodelación de la playa de vías del Dique del Este para la Autopista Ferroviaria o el suministro de aparatos de vía para la mejora y ampliación de la red ferroviaria interior (54,8 millones de euros).

En movilidad sostenible y digital, se han invertido 121,4 millones de euros para proyectos de zonas de bajas emisiones como las actuaciones en 6 municipios de la provincia de Alicante (41,4 millones de euros), en tres municipios de Castellón (15,2 millones de euros) y en cinco municipios de la provincia de Valencia (64,6 millones de euros).

REINDUSTRIALIZACIÓN Y AUTOMOCIÓN

Dentro del ámbito de reindustrialización y PERTES, la delegada ha recordado que, a través del PERTE VEC, el Gobierno ha destinado a la Comunitat Valenciana 550 millones de euros, de los que 111 millones de euros han sido para el Plan MOVES III, con más de 30.100 beneficiarios.

Además, se han concedido ayudas para diferentes proyectos industriales de innovación en la cadena de valor del vehículo eléctrico como, los 152 millones de euros para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery, filial del Grupo Volkswagen, en Sagunt (Valencia).

Por el PERTE de la Economía Circular, la Comunitat Valenciana ha percibido 23,5 millones de euros; mientras que por el PERTE Aeroespacial, la inversión ha sido cercana a los 154 millones de euros. Por otra parte, gracias al PERTE Agro, la inversión ha superado los 83 millones de euros.

Además, en materia de Agua y Medio Ambiente, el Gobierno ha distribuido 59 millones de euros que han beneficiado a 42.613 hectáreas de las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de las comunidades de regantes de Llíria, La Fuente y El Palmeral, en Valencia, y la Margen Izquierda del Segura, en Alicante.

Asimismo, el Gobierno a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovables y Almacenamiento (ERHA) ha destinado 142,4 Meuro que han impulsado la transición energética y el liderazgo en energías limpias. El Gobierno también ha actuado frente a la emergencia climática con el PERTE de descarbonización con más de 100 millones de euros; el PERTE del Agua, con 129 millones de euros, o la renaturalización de ciudades a la que se ha destinado más de 9 millones de euros.

"HACER FRENTE A LA DESPOBLACIÓN"

El Gobierno, ha dicho Bernabé, también ha apostado por "hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial" con proyectos de desarrollo urbano sostenible de energía limpia en 87 municipios de menos de 5.000 habitantes por 22,9 millones de euros.

Asimismo, a través del PERTE CHIP se han destinado cerca de 70 millones de euros para proyectos de investigación, ciberseguridad y desarrollo que "permiten mayor preparación para el futuro", y ha recordado los 8,1 millones de euros para la mejora y equipamiento del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València.

Dentro del área de Políticas Sociales, a través del PERTE de Economía Social, se han destinado a la Comunitat Valenciana más de 231 millones de euros para la financiación de equipamientos públicos, el Plan de Modernización de Servicios Sociales o los equipamientos domiciliarios que facilitan la autonomía personal.

Igualmente destacan los más de 196 millones de euros del PERTE de Salud de Vanguardia o los más de 5 millones de euros en materia de igualdad para la creación de Centros de Servicio de Atención Integral 24h a víctimas de violencia sexual en Valencia, Alicante y Castellón.

Por último, el Gobierno también ha impulsado en la Comunitat Valenciana el turismo, el comercio y la cultura a través, y entre otros, de 32 millones de euros para la financiación de 15 proyectos de mejora del patrimonio histórico; o los 20 millones de euros para el programa de apoyo a mercados y comercios en zonas urbanas y rurales.