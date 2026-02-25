El Gobierno esperar abrir el próximo mes la pasarela de Picanya caída en la dana y "símbolo de resiliencia"

Pasarela Maria Cambrils de Picanya - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera abrir el próximo mes la pasarela María Cambrils de Picanya (Valencia), que resultó afectada en la dana del 29 de octubre de 2024 y que, según ha subrayado este miércoles la delegada Pilar Bernabé, en una visita a los trabajos de reconstrucción, se convirtió en un "símbolo de resiliencia".

Bernabé ha recalcado que esta pasarela "fue el símbolo de la tragedia más grande que ha sufrido nuestra comunidad y nuestro país" ya que "toda España, y prácticamente todo el mundo, vio cómo caía y hoy también se convierte en un símbolo de la reconstrucción y de la capacidad de resiliencia y de mejora de todas y cada una de las personas y de las administraciones que formamos parte de esta tierra y que queremos reconstruir nuestra provincia y salir adelante después de la terrible catástrofe del 29 de octubre".

La delegada ha indicado que esperan poder inaugurar la pasarela este próximo mes para que pueda estar abierta de nuevo al público y de la que ha dicho que el Gobierno de España está trabajando porque aspira "no a ser exactamente como la que había, sino mucho mejor, más resiliente, que pueda aguantar y mantenerse ante situaciones adversas".

"Por lo tanto, a veces esas frases que se intentan hacer de que si esto volviera a pasar volveríamos a estar en las mismas, yo digo: 'No", ha añadido, ya que ha sostenido que "todo lo que estamos reconstruyendo, lo estamos haciendo con una visión de mayor resiliencia, de mejora, para que toda la reconstrucción, que es una inversión que supone más de 9.000 millones de euros que ya se han inyectado en la provincia de Valencia, no nos deje como el 29 de octubre, sino mejor que antes".

En el caso de esta pasarela, tiene una inversión de 1,8 millones, si bien el Gobierno ha destinado cien millones en el conjunto del municipio. En concreto, el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha destinado 6,3 millones de euros a la reconstrucción de las tres pasarelas sobre el barranco del Poyo colapsadas por la dana en Picanya y Paiporta.

En el caso de Picanya, las pasarelas afectadas fueron la de Poeta Ángel González y la de María Cambrils a las que se han destinado más de dos y 1,8 millones de euros, respectivamente. En Paiporta, colapsó la pasarela de la calle del Convent, que ha contado una inversión para su reparación de cerca de 1,7 millones.

"Vamos a seguir, como bien dijo el presidente del Gobierno, todo el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta, hasta que la provincia de Valencia quede no como el 29 de octubre, sino mejor que antes del 29 de octubre", ha insistido Bernabé.

El Ministerio de Transportes ha movilizado cerca de 400 millones de euros en la provincia de Valencia para reparar infraestructuras destruidas por la dana, de los cuales, más de 23 se han destinado al municipio de Picanya.