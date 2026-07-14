El Gobierno, la Generalitat y cinco municipios valencianos se coordinarán en el dispositivo de seguridad del eclipse

Archivo - Observatorio astronómico de Aras de los Olmos - DIVAL - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Generalitat y las cinco localidades de la Comunitat Valenciana que cuentan con puntos de observación para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto se coordinarán en el dispositivo de seguridad ante la gran movilización de la ciudadanía que se espera para contemplar este fenómeno astronómico. Los cinco municipios son València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios a menos de un mes de que se produzca el eclipse que tendrá lugar durante la tarde del miércoles 12 de agosto, con el máximo previsto a las 20.33 horas.

"Desde luego, desde el Gobierno de España estamos trabajando con la Generalitat y nos hemos puesto a su disposición para colaborar con ellos en todas las labores, también de protección civil, que tengan que ver con la población y, por supuesto, en materia de seguridad", ha asegurado.

De hecho, Bernabé ha destacado que este pasado lunes el subdelegado del Gobierno mantuvo una reunión con los cinco municipios que tienen puntos de observación en la Comunitat Valenciana, a cuyos ayuntamientos Delegación ha pedido que realicen "juntas de seguridad específicas" con motivo del eclipse.

Además, ha recordado qeu "en todos los municipios de costa se pueden producir movilizaciones para que la gente pueda ir a ver los eclipses". "Por tanto, nosotros estamos trabajando con la Generalitat para ayudar contribuir y colaborar a todos aquellos planes de seguridad de movilidad y de protección civil que ponga en marcha la Generalitat Valenciana", ha repetido.