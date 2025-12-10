El gobierno local de Alicante adjudica el asfaltado de las calles Cefeo y Lira de La Florida por más de 227.000 euros

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en su junta de gobierno local la adjudicación del contrato para el asfaltado de las calles Cefeo y Lira, en el barrio de La Florida, a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos por importe de 227.721,26 euros y un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación se encuentra dentro de los acuerdos del ejecutivo municipal del PP con el grupo municipal Vox, que está en la oposición.

La zona se va a reparar junto con otras medidas adicionales de mejora, ya que el firme ha sufrido un "deterioro" producido por la "gran densidad de circulación" y el paso de los años, según ha indicado el consistorio alicantino en un comunicado.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que esta actuación es "importante" porque la calle Cefeo "atraviesa todo el barrio y es muy transitada" y ha destacado que, al igual que la calle Lira, necesita "un nuevo firme que elimine los desperfectos", así como la adecuación de vados peatonales en diversas intersecciones para "mejorar los recorridos peatonales".

Por otro lado, la calle Cefeo cuenta con seis diferentes secciones, desde la Gran Vía Conde de Casa Rojas hasta la calle Omega, mientras que la calle Lira va desde la avenida de Orihuela hasta la calle Cefeo. En ambas se realizará el fresado de las zonas de la capa de rodadura donde se han detectado desperfectos y se realizará la puesta a cota de todos los registros e imbornales. Además, se repondrá la señalización horizontal de la vía.

Estas actuaciones, según la administración local, permitirán trabajar en secciones "reducidas" de los viales y que puedan acometerse las obras por secciones de aparcamiento/semicalzada, de forma que se pueda mantener el tráfico alternativo.