El gobierno del PP de Alicante defiende que la ciudadanía "ahorrará" 1,1 millones tras la rebaja del IBI pactada con Vox

La portavoz del ejecutivo del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d), en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local de este martes - EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la aprobación inicial del proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), lo que "supone una rebaja del 1,2 por ciento", es decir, que "los alicantinos se ahorrarán" 1,1 millones de euros en el recibo, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno del PP y el grupo Vox, que está en la oposición.

Así lo han destacado los portavoces del ejecutivo local, Manuel Villar y Cristina Cutanda, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde han señalado que "es la segunda rebaja de este impuesto que se lleva a cabo tras la bajada del 5% que se aplicó en 2019". Esta ordenanza deberá pasar por la Comisión de Hacienda, se tendrá que abrir un periodo de exposición pública y deberá ser ratificada por el pleno.

La nueva ordenanza establece en 0,61985 por cien el tipo de gravamen para bienes urbanos, cuando el tipo anterior era de 0,62042. El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año. Los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cutanda ha indicado que "existen distintos tipos de bonificaciones", entre las que se encuentra la bonificación de hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto para familias numerosas y de hasta el 50% para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

En la misma línea, la edil 'popular' ha resaltado que "también hay bonificaciones a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal".

VOX DICE QUE LA REBAJA ES "COMPENSATORIA"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha subrayado que esta rebaja "va a compensar la tasa de basura impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha asegurado que "en cuanto se consiga tirar al PSOE, Vox derogará la tasa".

En declaraciones a los medios, Robledillo ha insistido en que la reducción es de 1,1 millones para el año 2026 e igual para 2027 y 2028, por lo que "en tres años no serán tres o cuatro euros, sino aproximadamente unos 20".

COMPROMÍS: "CHAPUZA PRESUPUESTARIA"

De otro lado, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha manifestado que "es una chapuza presupuestaria", ya que "hay un 50% menos de inversiones en los barrios pero luego el equipo de gobierno ejecuta un plan de ajuste que reduce tres o cuatro euros el IBI".

También ha alertado de que "no hay ni una biblioteca nueva, ni un centro social, ni un centro comunitario ni un centro de mayores" y ha incidido en que "las contratas se están forrando con el gobierno de Luis Barcala".

Así, Mas ha definido las actuaciones del equipo de gobierno como "cuentas fantasma", ya que "quitan tres o cuatro euros del IBI, pero en varias semanas 67 operarios de limpieza se van a la calle, por lo que se queda un servicio de 130-150 barrenderos, pagando nueve millones de euros más a la contrata y cuatro o cinco veces más de tasa de basura".

APARCAMIENTO DE BABEL

Por otro lado, el equipo de gobierno ha dado luz verde en la junta de gobierno local de este martes a la convocatoria de un concurso para contratar las obras de acondicionamiento de la parcela de servicio público del Mercado Municipal de Babel, para la dotación de un aparcamiento en superficie con control de acceso, situado entre las calles Asilo, Miguel Hernández y Pardo.

Esta actuación se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno 'popular' con el grupo municipal Vox, que fue aprobado en la tercera modificación de créditos a finales de julio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 129.917 euros y un plazo de ejecución de dos meses y el nuevo aparcamiento regulado se ha proyectado con 53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida (PMR).

Este proyecto contempla "la optimización del aparcamiento en la parcela pública del Mercado de Babel para aprovechar el espacio disponible a partir del refuerzo de firme y la instalación del control de accesos".

La concejala de Mercados, Lidia López, ha subrayado que estas obras "van a mejorar los servicios de estacionamiento del entorno del Mercado Municipal de Babel para modernizarlo y adecuar unas necesarias infraestructuras que se ponen en valor e incrementan la zona de aparcamiento, potenciando la calidad de estos servicios públicos".

"Con estas obras también se mejoran las infraestructuras donde se instala el mercadillo de abastecimiento de productos básicos de Babel los jueves y sábados, con el repintado de los límites entre los diferentes puestos", ha agregado.

Asimismo, está previsto adecuar el entorno de la calle Asilo para "mejorar la accesibilidad urbana y seguridad de los usuarios". En el caso de la zona de estacionamiento de mercadillo ya existente, con acceso desde la calle Pardo Gimeno, se han proyectado 64 plazas para automóviles, diez para motocicletas y dos para PMR.

De esta manera, el proyecto de acceso al aparcamiento de los usuarios del mercado se controlará a partir de un doble acceso desde la calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas. También está previsto el acceso para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno, así como los actuales peatonales.

Además, el aparcamiento se organizará mediante un flujo "circular y ordenado", cerrando la salida existente situada en el extremo noreste actual hacia la calle Asilo mediante un parterre con césped artificial y bolardos de caucho.

López ha asegurado que "con esta iniciativa se dinamiza el comercio, realizando unas importantes reformas para la puesta en valor del Mercado de Babel, con las que se invierte en su mantenimiento y se mejoran sus instalaciones para fomentar las ventas y atraer más clientes".

En relación con esta actuación, el edil de Vox Juan Utrera ha manifestado en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que el aparcamiento rotativo de Babel "es una demanda histórica para los comerciantes" del mercado, ya que, según ha sostenido, "sus clientes sufrían un problema de aparcamiento". "Con esta actuación se va a subsanar", ha concluido.