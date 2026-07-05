El Gobierno prevé una reducción del 28% en la lista de dependencia de la Comunitat Valenciana con la nueva financiación

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VALÈNCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que, con la nueva ampliación de la financiación estatal para la dependencia, la lista de espera para acceder a una prestación en la Comunitat Valenciana caiga en aproximadamente 4.500 personas, una reducción del 28 por ciento, y que 61.700 entren en el sistema a finales de 2027.

Según el ministerio, la "histórica ampliación" que aprobó la semana pasada el Gobierno de España de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final de 2027, la Comunitat Valenciana "podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 27,94%, según estimaciones realizadas por Derechos Sociales".

Este porcentaje se traduce en que, en un año y medio, la Comunitat Valenciana podría conseguir que 4.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, "un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia".

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027, la Comunitat Valenciana dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 61.700personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 34,14% respecto a 2025, y una cifra total de 242.500 personas atendidas dentro del sistema.

Estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se "duplique" la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la CCAA para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una "inversión adicional" de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además, según el ministerio, este incremento en la financiación se traducirá "en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia".

Así mismo, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación "más allá de 2027" ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es "estructural" porque "las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos".