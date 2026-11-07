El Gobierno realiza actuaciones de urgencia en Oliva y Els Poblets tras la dana Adam

Visita a las obras - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está realizando actuaciones de urgencias en Oliva (Valencia) y Els Poblets (Alicante) tras el paso de la dana Adam, unos trabajos que ha visitado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, quien ha señalado que el cambio climático "es un hecho que nos interpela y ante el que no cabe ningún negacionismo".

Llanes ha destacado que el ejecutivo central es "consciente de la urgencia en la reparación y preparación de los municipios ante las consecuencias de futuras inundaciones. Como en los municipios de Oliva y Els Poblets, afectados por la dana Adam, donde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) trabaja con actuaciones de urgencia para reparar los daños sufridos el pasado mes de octubre".

Según ha explicado Roger Llanes, la CHJ está reparando los daños "más urgentes" en los cauces de los ríos Girona, Bullent y Alfaladí, así como en la rambla Gallinera. Y se están retirando arrastres y materiales sueltos en los tramos donde imposibilitan el correcto funcionamiento hidráulico, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Además, la CHJ también trabaja en la retirada de elementos obstructivos en los badenes dañados en el río Girona a su paso por los términos municipales de Sanet i Negrals y Tormos (Alicante) y en los próximos días se iniciarán nuevos trabajos en Oliva.

"Se trata de unas actuaciones iniciales que se ejecutan con cargo al presupuesto en mantenimiento y conservación de cauces de la CHJ, a la que seguirá de manera inminente la obra de emergencia correspondiente que permitirá acometer la recuperación y adecuación completa del dominio público hidráulico afectado. El Gobierno de España está empeñado en aumentar la resiliencia de la Comunitat Valenciana", ha destacado Llanes.

El Consejo de Ministros del pasado 27 de octubre aprobó el acuerdo por el que se declaraba zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil el territorio afectado por este tipo de emergencias entre el 11 de septiembre y el 20 de octubre, entre ellas, la zona afectada por el incendio de Tuéjar; el territorio afectado por las inundaciones en la provincia de Valencia del 16 de septiembre y la zona de La Safor y La Marina Alta, afectadas por la dana Adam del 18 de octubre.

Esta decisión habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones. Este acuerdo puede complementarse con medidas adicionales.