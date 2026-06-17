El Gobierno reivindica "con alegría" en València el Orgullo y defiende la "libertad y dignidad" del colectivo LGTBI

Celebración del acto institucional con motivo del Día del Orgullo, en la sede de Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acogido este miércoles por la tarde los actos institucionales del Día Internacional del Orgullo que se celebra el 28 de junio y que se conmemora en València el próximo sábado.

De esta manera, la Delegación del Gobierno reivindica el Orgullo y defiende los principios de "libertad y dignidad del colectivo LGTBIQ+". La jornada ha comenzado esta mañana con el despliegue de la bandera del Orgullo LGTBI en la fachada de la Delegación del Gobierno, por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y de representantes del colectivo.

Ya por la tarde se ha celebrado un conversatorio en el que han participado el coordinador de Lambda, Airto Granell; el presidente de Samarucs, Manuel Bernabé; la presidenta de la Peña Valencianista LGTBI, Amparo Ramada, y la presidenta de Chrysallis, Sandra Bayón, y que ha contado con la presencia de las ministras de Igualdad y de Ciencia, Innovación y Universidades, Ana Redondo y Diana Morant, respectivamente. En este acto que ha sido presentado por la artista drag, Liz Duzt, ha participado también la xaranga de Dracs, el coro de Samarucs y la Dj Raquel Maravilla.

Redondo ha insistido en que la reivindicación "tiene que ser alegre". Así, ha recordado que ella misma y el de Cultura, Ernest Urtasun, han presentado este miércoles 'Cultura Orgullosa 2026', un ciclo con actividades en 16 museos estatales por toda España, así como en otras instituciones y espacios. Este circuito, que llega este año a su tercera edición, recoge una treintena de eventos de danza, conciertos y exposiciones de temática o sobre personajes LGTB y durará hasta mayo de 2027.

También ha puesto de relieve que el Gobierno ha aprobado en el Congreso del dictamen a la proposición de Ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+, que son "una forma de tortura": "No nos podemos conformar, tenemos que seguir avanzando y este es un importante avance".

Asimismo, ha asegurado que quienes "atenten contra los derechos y libertades" se van a "encontrar" al Gobierno "diciendo 'no lo vamos a permitir'". "La extrema derecha es odio, violencia, racismo, LGTBIfobia y todo lo que queremos desterrar de una sociedad pacífica y democrática", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Ciencia, Diana Morant, ha incidido en que el Gobierno ha aprobado subidas de pensiones, del salario mínimo interprofesional, así como la reforma laboral: "Hay más personas trabajando que nunca".

"Todas las libertades son solidarias. No hay ninguna libertad que vaya en contra de nadie. Las libertades amplían la solidaridad, nos convierten en una sociedad más abierta, con más personas felices. No entiendo cómo hay gente en contra de las libertades de otras personas", ha apostillado.

LES CORTS, "PIONERA"

Bernabé ha hecho hincapié en que Les Corts fue "pionera" en implantar la primera ley trans de España. "Por eso duele todavía más ver cómo se quiere desmontar lo que tanto costó levantar", ha lamentado. También, ha remarcado, "este año España es el país de Europa que mejor protege los derechos LGTBI": "Detrás de ese número hay leyes, hay trabajo y hay gobiernos que han decidido estar del lado correcto".

"Esta casa, cuando llega el Orgullo, no se lo piensa. Esta misma mañana hemos sacado la bandera al balcón del Temple. La misma que algunos intentaron bajar por la vía judicial, y que el Tribunal Supremo dejó justo donde estaba", ha indicado Bernabé, que además ha señalado a todas las entidades presentes que "esta casa siempre será vuestro refugio".