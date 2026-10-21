El gobierno de Villena defiende en la comisión del Tesoro que "decenas de informes" avalaron la seguridad

Archivo - Imagen del Museo de Villena (MUVI) acordonado tras el robo del Tesoro el 27 de agosto de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villena (Alicante), el socialista Fulgencio Cerdán, y concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento han defendido este miércoles durante su comparecencia en la comisión sobre el robo del Tesoro de la localidad que "decenas de informes" avalaron la seguridad del Museo de Villena (MUVI) antes del asalto, perpetrado el pasado 27 de agosto.

Desde la oposición, el PP ha asegurado que el consistorio dijo a la Generalitat que el conjunto de orfebrería se iba a trasladar a una vitrina "acorazada" y que habría vigilantes en el complejo cultural, y no descartan pedir más comparecencias ante "contradicciones" entre la parte política y técnica. Asimismo, Vox ha avanzado que seguirán pidiendo recabar más información.

Tras la reunión de la comisión, celebrada a puerta cerrada, el portavoz del ejecutivo local, Javier Martínez (PSPV), en una rueda de prensa ha subrayado que los ediles del gobierno municipal han acudido a responder a "todas las preguntas" planteadas por los diferentes grupos políticos.

La semana pasada, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, señaló después de la sesión celebrada entonces que tres informes encargados por el consistorio antes del robo aconsejaron implantar en el MUVI un servicio de vigilancia presencial, a lo que Martínez agregó que se realizaron esas recomendaciones para ir un paso "más allá", aunque insistió en que se cumplía la seguridad.

El representante del gobierno local ha reiterado esa idea, al afirmar que "decenas" de dictámenes avalaban que todas las características de seguridad del espacio cultural cumplían con los requisitos con autorizaciones "en muchos ámbitos", y ha reconocido que "no ha resultado ser suficiente para impedir el robo".

CRÍTICAS DEL PSPV AL PP

En este contexto, Martínez ha cargado contra el grupo 'popular' por, según ha resaltado, reclamar la comisión en el Ayuntamiento y difundir un argumento "malintencionadamente" que, a su juicio, luego quedaba "desmontado" con respuestas a preguntas y documentación aportada.

Además, ha vuelto a criticar que no comparecieran ni la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí (PP), ni la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso. Tampoco acudió la exdirectora general de Patrimonio Cultural Pilar Tébar, quien, según el Ayuntamiento, "autorizó en su momento" el traslado del conjunto de orfebrería al MUVI. La Generalitat rechazó participar y dijo que este órgano debía "centrarse en esclarecer" decisiones municipales sobre la seguridad.

En este contexto, Martínez espera que se convoque "ya" en Les Corts Valencianes una comisión para abordar el robo del Tesoro y, según ha remarcado, está "deseando escuchar qué tienen que decir" quienes "en su momento" y con "informes" avalaron las condiciones en las que estaba el conjunto de orfebrería, así como que aclaren por qué entonces "esas dudas no estaban" y "bendijeron" esos proyectos.

En palabras del portavoz del gobierno local, el exjefe de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), ya jubilado y al que considera testigo "de parte" del PP, compareció en relación con un informe que elaboró en 2019 y dijo "lo contrario a lo que ellos han ido vendiendo en prensa durante estas semanas".

No obstante, Salguero (PP) manifestó que ese dictamen lo solicitó el Ayuntamiento en 2019, cuando era alcalde Francisco Javier Esquembre, de Los Verdes, y que en él se insistía en la necesidad de que hubiera un vigilante o un servicio de vigilantes en el MUVI.

PP: "CONTRADICCIONES"

Por parte de la oposición, el portavoz del PP ha resaltado que la comisión para su partido "todavía no ha terminado" y que existen "contradicciones" entre la parte política y técnica, por lo que no descartan pedir más comparecencias.

Ante los medios de comunicación, ha indicado que el Ayuntamiento envío a la Conselleria documentación para solicitar la autorización del traslado del Tesoro y que la administración autonómica dio el visto bueno en base a esa información que remitió el consistorio.

De acuerdo con el edil 'popular', esa documentación señalaba que se iba a trasladar a una vitrina "acorazada" y "blindada" --ha subrayado que de ello no hay certificación-- y que habría vigilantes de seguridad. Por ello, su grupo ha reclamado comunicaciones que del MUVI se dirigieran al Ayuntamiento solicitando esa vigilancia.

Igualmente, Salguero ha concretado que PP y Vox han pedido, con el apoyo de Los Verdes, que se aporten "certificados" de que la vitrina era "acorazada", que es lo que la administración local envió, ha sostenido, y ha abundado en que el "blindaje" o protección "total" es la suma de elementos individuales.

El portavoz 'popular' ha aseverado que la directora del MUVI, Laura Hernández, envió a la edil de Cultura un resumen de las medidas de seguridad del informe de la Policía y que esta ha dicho que "el correo no lo abría y la forma de comunicarse conmigo" debía de ser "otra".

A juicio del concejal del PP, queda "patente" que hubo "falta total de supervisión" y que quien tenía que hacer "no" hizo. Además, ha criticado que el gobierno local quiera mantener su "relato", que, según cree, "no despeja ninguna duda".

Salguero también ha reprochado al ejecutivo municipal que "no" quisiera que el director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, solicitara aplazar su asistencia a esta semana, mientras Martínez pide que se convoque "ya" la comisión en Les Corts para que desde la Generalitat comparezcan.

VOX: "EL TESORO NUNCA HA ESTADO ASEGURADO"

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana María Cerdán, ha manifestado en una rueda de prensa que "el Tesoro nunca ha estado asegurado" y considera que el alcalde ha querido "echar balones fuera" durante su comparecencia en la comisión.

La concejala voxista ha apuntado que desde su formación también han preguntado quién decidió que se expusiera el conjunto original en el MUVI en una vitrina que, hasta donde saben, "no tiene certificación" y está "muy lejos de ser una cámara acorazada".

Sobre quién determinó que el ajuar de la patrona de Villena y las coronas tuvieran que estar también allí, la portavoz de Vox ha aseverado que le han respondido que era "Laura la que más había insistido" en que todo ello "tenía que estar" en el espacio cultural. En este contexto, ha avanzado que desde su grupo seguirán pidiendo recabar más información.