Gobiernos provinciales de toda España piden más cooperación entre administraciones para afrontar los retos del turismo

I Foro de Diputaciones para el Turismo Provincial - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha reunido en el MuVIM a representantes de diputaciones, cabildos y consejos insulares de toda España para debatir e intercambiar experiencias y conocimientos sobre los nuevos desafíos que afronta la gestión del turismo. En la jornada, ejecutivos provinciales de toda España han reclamado más cooperación entre administraciones para afrontar los retos del turismo.

La institución presidida por Vicent Mompó ha querido celebrar el Día Mundial del Turismo organizando el I Foro de Diputaciones para el Turismo Provincial, un espacio en el que las administraciones provinciales han podido poner en común experiencias, compartir buenas prácticas, conocer soluciones que ya están funcionando y aprender también de las dificultades y retos del turismo en estos momentos, según ha destacado la corporación provincial en un comunicado.

Este primer Foro ha girado en torno a tres ejes de plena actualidad para el sector turístico, como son la gobernanza turística interprovincial, el turismo inteligente y la digitalización y la relevancia de la gastronomía y el producto local. Todos los responsables públicos y técnicos participantes han coincidido en la importancia que tiene la cooperación entre instituciones para gestionar de manera adecuada el turismo.

"Hoy hemos sentado en una misma mesa a diferentes administraciones y profesionales del sector. Y eso tiene un enorme valor, porque el turismo no entiende de fronteras administrativas. Por eso tenemos que ser capaces de trabajar como territorio, de compartir conocimiento, experiencias y herramientas, de aprender de lo que otros están haciendo y de tener también la generosidad de compartir lo que nosotros hemos puesto en marcha", ha declarado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, encargado de clausurar la jornada.

El presidente provincial ha insistido en la importancia de "apostar por la desestacionalización del turismo como una de las claves de la gestión turística". "No podemos aceptar que el turismo tenga un calendario demasiado corto. Nuestra tierra no se apaga cuando termina el verano. Tenemos doce meses para ofrecer experiencias y tenemos que ser capaces de construirlas. Porque desestacionalizar es conseguir que haya oportunidades durante más meses", ha abundado.

Por su parte, el diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha ido en la misma línea al afirmar que "los grandes retos del turismo actual exigen cada vez más cooperación, coordinación y capacidad para compartir conocimiento entre territorios". Según ha señalado, "los gobiernos provinciales desempeñamos un papel esencial en esa tarea". "Somos administraciones próximas a los municipios, conocemos de primera mano sus necesidades y tenemos la responsabilidad de acompañarlos, especialmente a los más pequeños", ha apostillado.

Cuesta además ha expresado su deseo de que este estos encuentros tengan continuidad en el futuro. "Queremos que Valencia sea hoy el punto de partida de un espacio periódico de encuentro entre administraciones provinciales, capaz de consolidar relaciones, compartir conocimiento y promover proyectos comunes", ha subrayado.

TEMAS TRATADOS

En la primera mesa de debate, con el título 'Gobernanza turística interprovincial', han participado representantes de la Diputación de Barcelona, del Cabildo de Lanzarote y del Consell Insular de Ibiza. Todos ellos han hablado de esa necesidad de articular responsabilidades, sostenibilidad e información para mejorar la toma de decisiones, y han mantenido que ninguna estrategia turística puede desarrollarse de manera eficaz sin coordinación entre administraciones, municipios, empresas y sociedad.

La segunda mesa ha abordado el asunto del turismo inteligente y digitalización, con expertos de las diputaciones de Valencia y Alicante, y del Cabildo de Fuerteventura, entendiendo la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de una gestión pública más eficaz, capaz de transformar los datos en conocimiento y ese conocimiento en mejores decisiones para nuestros territorios.

Por último, en la tercera mesa se ha discutido sobre la relevancia que tiene actualmente la gastronomía y el producto local para atraer turismo. El objetivo de las administraciones es convertir esa riqueza en experiencias turísticas significa también generar actividad económica, oportunidades y cohesión territorial.

Esta ponencia ha contado con la participación de diputados provinciales de Toledo, Teruel y Alicante. La celebración del Día Mundial del Turismo en la provincia de Valencia se completa este fin de semana con una gran variedad de actividades y experiencias turísticas para todos los públicos en más de 30 municipios y mancomunidades del territorio.