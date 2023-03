Gómez apuesta por el puerto de València con desarrollo "razonable" y "garantías" y aboga por sacarlo del debate político

Defiende para La Marina una gestión más profesional y propone que iniciativas como Lanzadera tengan su espacio de ampliación en ella

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha manifestado este martes su apuesta para "mejorar" las infraestructuras necesarias que lleven a la ciudad a "aprovechar toda la reindustrialización" de su entorno y se ha referido así al puerto, a la vez que ha indicado que estas deben desarrollarse "de forma razonable, integrada en el territorio, y con todas las garantías jurídicas, legales y medioambientales".

"No podemos renunciar a ellas", ha señalado, al tiempo que ha considerado que es "fundamental" que el "debate del puerto se quite del debate político". "Hagamos las cosas bien. Todos queremos hacer las cosas bien y las tenemos que hacer", ha expuesto preguntada por la puesta en funcionamiento de la terminal norte y la ampliación del puerto de València durante la conferencia que ha ofrecido en el Forum Europa Tribuna Mediterránea.

En este punto y también respecto al puerto, la también portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la capital valenciana y candidata de esta formación a la Alcaldía ha afirmado que le "sorprende mucho la visión centralista de España" y ha apuntado que esta es una idea que ha planteado ya el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, --que ha presentado su conferencia--. En esta línea ha coincidido con él en defender la "descentralización de organismos nacionales" y la posibilidad de que entidades como Puertos del Estado salgan de Madrid.

"Ahora mismo, en el TSJ de Madrid se está debatiendo sobre la DIA --Declaración de Impacto Ambiental vinculada a la ampliación del puerto-- y sobre la capacidad que el puerto de València tiene de resolver sobre la misma. No tiene ningún sentido que el TSJ de Madrid resuelva de algo tan importante como es el puerto de València", ha manifestado. Así ha instado a fomentar una mirada de España "más diversa y más plural con sus territorios". Además del papel del recinto portuario en el futuro de València, la vicealcaldesa ha hablado del Corredor Mediterráneo y ha instado a desarrollarla.

Tras ello, ha mencionado otras infraestructuras como el túnel pasante, una "oportunidad estratégica" para conectar con ese corredor y "crear dos estaciones nuevas --Aragón y Politécnico-- para conectar el talento de las universidades", y al túnel pasante, que no solo "marcará el mapa ferroviario" de València sino que va a suponer "una revolución histórica" en el plano urbanístico porque supondrá unir los barrios del sur.

"Es imprescindible que esta ciudad, en la próxima etapa, haga una apuesta clara por el desarrollo de sus infraestructuras", ha dicho Sandra Gómez, que ha comentado también que València "tiene algunas condiciones para ser el centro de la nueva reindustrialización mediterránea" y ha aseverado que "la gigafactoría de Volkswagen" es "el ejemplo más importante".

La responsable socialista ha preguntado si "sin infraestructuras como el desarrollo del Corredor Mediterráneo y el puerto Volkswagen habría invertido" en el territorio valenciano y ha opinado que "la respuesta es obvia".

"ESTAR EN CONTRA DE TODO"

"Por eso, no se puede estar en contra de todo. En contra de las infraestructuras, de la instalación de renovables y a la vez querer los empleos de calidad que genera una nueva reindustrialización verde que tiene que pivotar sobre el área metropolitana de València", ha precisado. Gómez ha destacado que hay que decir "la verdad y que esta transición hacia una economía mejor no está exenta de decisiones, ni a veces de contradicciones", pero ha agregado que "hay que tomar decisiones para no dejar escapar oportunidades".

Igualmente, ha pedido respeto para "quienes aún no tienen un empleo, 49.117 personas en València" y ha abogado por que "puedan tenerlo" y por que quienes trabajan mejores sus puesto y los sueldos. "Por eso, nuestro trabajo no puede consistir en enfrentar crecimiento y sostenibilidad", ha precisado, tras lo que ha concretado que debe pasar por "crecer de forma sostenible". "Solo los que ya tienen la vida solucionada pueden permitirse querer una ciudad que no crezca".

"ESPACIO DE AMPLIACIÓN"

La vicealcaldesa ha hablado también de La Marina y la ha definido como "uno de los espacios económicamente más atractivos" de la capital valenciana y como "una oportunidad única que cualquier ciudad querría tener". "No podemos seguir aprovechándola a este ritmo. Propongo que iniciativas como Lanzadera tengan su espacio de ampliación en La Marina y una gestión más profesional de este espacio clave. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesario", ha indicado.

Sandra Gómez ha mostrado su interés por una ciudad que "a la vez" sea "capital verde europea y lidere la creación de empleo", la València que "tiene un modelo de crecimiento mejor" y que "ha pasado del modelo de grandes eventos al modelo de grandes proyectos". "Yo quiero una València que crezca", ha dicho al tiempo que ha precisado que "crecer no significa confundir el progreso con especulación, avance con destrucción y egoísmo con éxito".

En este sentido, ha señalado que hay que crecer y ver "cómo distribuir mejor el crecimiento", sin crear "empleos muy cualificados" y muy bien remunerados" que "solo alcancen a unos pocos" porque "fracasaremos" así. Por ello, ha emplazado a "mirar hacia las distintas Valèncias que nos componen para tratar de eliminar las fronteras invisibles que tiene del mapa urbano".

ACADEMIA DE CUALIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITAL

"Quiero poner tanto esfuerzo en atraer empresas de alto valor añadido como en conseguir que esas 49.117 personas que están en desempleo tengan su oportunidad". Gómez ha valorado el trabajo desarrollado desde el servicio municipal de Valencia Activa en favor de "los perfiles con más dificultad de empleabilidad" y ha anunciado su intención de impulsar en el próximo mandato "una academia de cualificación tecnológica y digital para que personas que hoy no encuentran su sitio en la nueva economía lo tengan".

La edil ha instado también a atraer y retener en València talento, que "quiere crecer y vivir en ciudades con alta calidad de vida" y ha defendido que "aquellas iniciativas que pueden estar en cualquier ciudad del mundo" estén también en esta. "Se trata de que València sea el lugar para estar, que no sea sustituible por cualquier otra parte del mundo", ha planteado además de defender un "modelo propio" para esta urbe.